Identificaron a un hombre en situación de calle que fue baleado en el barrio Abayubá y se encuentra grave

Redacción El País

En la tarde de ayer, un hombre en situación de calle recibió un disparo en la boca mientras transitaba por el barrio Abayubá. Allí lo encontró un vecino que alertó a la Policía. La identidad del hombre recién pudo ser conocida en la mañana de este miércoles.

Se trata de un hombre de 32 años, quien fue encontrado todavía consciente en la esquina de las calles Ibicuy y Bequeló, cerca de un descampado en el que vecinos de la zona aseguran que se instaló hace pocos días. De allí fue trasladado al Hospital Saint Bois, siendo derivado luego al Maciel, donde permanece grave.

Según informó Subrayado y confirmó El País con fuentes policiales, la víctima del ataque cuenta con cinco antecedentes penales.

El caso fue derivado al Departamento de Homicidios, que permanece trabajando para conocer más detalles del hecho.