Hackeaban cuentas de WhatsApp, se hacían pasar por familiares de sus víctimas y robaron al menos $ 70.000

Redacción El País

Una mujer de 64 años fue condenada este lunes luego de que se identificara que era la destinataria del dinero obtenido a través de diez estafas, según informó el Ministerio del Interior en un comunicado.

La investigación fue llevada adelante por el departamento de Delitos Complejos, que analizó el registro de cámaras de videovigilancia y otros elementos electrónicos.

La maniobra, según señala la información policial, tenía como elemento central a la aplicación de mensajería WhatsApp. Los estafadores hackeaban cuentas y, cuando lograban el acceso, se hacían pasar por familiares de las víctimas y les solicitaban dinero.

Se estima que el monto del dinero hurtado asciende a $ 70.000. Además, la policía presume que hay más personas involucradas en la red delictiva, por lo que la investigación continúa.

La mujer condenada deberá cumplir catorce meses de prisión en un régimen de libertad a prueba por diez delitos de estafa, cuatro de ellos en grado de tentativa.

"Además, deberá presentarse en la seccional policial de su domicilio una vez por semana, por el término de la pena, y prestar servicios comunitarios una vez por semana, dos horas durante diez meses", señala la información policial.