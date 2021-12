Funcionarios atrapados en la explosión de un laboratorio cuentan su escape: “Salió un humo tóxico y nos ahogó”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Eran cerca de las ocho de la mañana de ayer cuando explotó un reactor del sector de diálisis ubicado en la planta baja del laboratorio Fármaco Uruguayo, situado en Camino Corrales 3547 y Dámaso Antonio Larrañaga (Flor de Maroñas). El estallido se produjo supuestamente por el escape de un gas. El siniestro afectó a buena parte de las instalaciones, generando destrozos de paredes, maquinaria y roturas de vidrios.

Tras el enorme estruendo comenzó a sonar la alarma de emergencia. Esta fue la que les avisó a los trabajadores que debían desalojar el lugar de forma inmediata. Unos 40 operarios lograron huir por las puertas de emergencia del laboratorio, que elabora productos químicos para diálisis y limpieza de equipos de hemodiálisis (riñón artificial). La empresa de gran porte suministra productos químicos para buena parte del mercado interno y exporta a Brasil, Cuba y Perú.



Distinta fue la situación de 13 trabajadores que se encontraban en el primer piso de la planta fabril. Estos se vieron expuestos al humo generado por el accidente y por un químico llamado Dalycor, el que es de alta toxicidad, relataron dos trabajadores del laboratorio a El País. “El reactor que explotó estaba en la sección de diálisis de la planta. Empezó a salir un humo tóxico. Comenzamos a ahogarnos”, dijo Daniel, uno de estos empleados.



Como en el lugar no había puerta de emergencia, dos trabajadores se vieron obligados a romper los vidrios dobles de una ventana. Así fue como lograron acceder a un pasillo que corresponde al laboratorio de control, explicó Daniel. Por ese pasillo lograron salir los otros 11 empleados que también habían quedado encerrados.

“Los compañeros rompieron un vidrio de doble fondo para que podamos salir -relató otra empleada-. Nos estábamos intoxicando. Si ellos no rompían el vidrio, nosotros nos moríamos ahí”.



Tres trabajadores fueron hospitalizados en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) por intoxicación con el humo, dijo a El País el vocero de Bomberos, Pablo Benítez.



Según supo El País, uno de los trabajadores internados tendría la visión comprometida como consecuencia de la toxicidad del producto.



En tanto, varios trabajadores resultaron con heridas menores. Una funcionaria sufrió un corte en el rostro probablemente por la caída de un tubo de luz. Otros padecieron heridas leves. Fueron atendidos en el lugar y dados de alta.



Los empleados que estaban cerca de la salida tuvieron más suerte. “La explosión afectó a toda la planta. Salimos todos corriendo. Pudo haber sido algo peor”, afirmó Alejandro, otro de los trabajadores.

Hipótesis

Benítez relató que cuatro dotaciones de Bomberos acudieron a la planta de Fármaco Uruguayo por la explosión ocurrida en el reactor del sector de diálisis. Agregó que hubo daños estructurales en el interior del edificio, colapso de paredes, desplazamientos de objetos y, “en el epicentro de la explosión se desplazó un muro de ladrillos con riesgo de colapso”. “El incendio fue rápidamente controlado”, señaló Benítez.



En dos ocasiones se debió llamar al equipo de materiales peligrosos de Bomberos, ya que se movieron tarrinas con productos químicos. Luego se ventiló el lugar.



Las hipótesis del siniestro manejadas por Bomberos son varias: una falla de algún componente del sistema de elaboración de sustancias químicas, emanación de vapores o rotura de alguna máquina.

Protocolos

Un integrante del directorio del laboratorio Fármaco Uruguayo, Luis Muxi, confirmó ayer que el siniestro en la planta se debió a una explosión y no a un incendio. “No soy un especialista. Esa explosión se produce a la salida de un gas. Este se expande y en algún momento provoca la explosión. Eso fue lo que sucedió seguramente”, señaló el director.



Muxi destacó que el laboratorio posee medidas preventivas de seguridad y protocolos de actuación. “Lo que sucede muchas veces, en circunstancias de esta naturaleza, es que la gente suele tener reacciones que derivan del pánico lógico que se genera ante una situación inesperada. Es decir, la persona está trabajando y no espera que se produzca un hecho de estas características y no todos reaccionan de la misma manera”, afirmó Muxi.



El empresario sostuvo que técnicos del laboratorio están investigando para establecer las causas del accidente sucedido en el sector de diálisis. Y expresó que el laboratorio impulsa dicho relevamiento luego de recibir las visitas de funcionarios de la Intendencia de Montevideo y de los ministerios de Trabajo, Salud Pública e Interior.

Según Muxi, será relevante para el empresa el informe que elabore Bomberos sobre las causas del siniestro, porque esta repartición suele identificar de qué manera estaba protegido el laboratorio, los protocolos ordinarios y las medidas de seguridad aplicadas en la empresa. “En función del análisis que haga Bomberos, se determinará la causa presunta o posible del siniestro”, dijo.



Tras recibir informaciones de distintas gerencias, el laboratorio traerá técnicos del exterior para que colaboren en el análisis de los daños.



De todas formas, agregó Muxi, la empresa “tomará medidas” para seguir abasteciendo la demanda de productos en el país y en el exterior. Y reiteró que los informes verbales que el laboratorio recibió ayer de las autoridades estatales “son coincidentes” en que se trató de un accidente. También en este sentido insistió en que se trata de una empresa que “aplica todas las medidas de control y protección” correspondientes.