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El País Información Policiales

"Estuve tres días sin dormir": recuperaron a perro que fue robado violentamente a su dueña en Parque Rodó

El perro, un bulldog francés, fue vendido por $ 100.000. La Policía detuvo a un menor, que se investiga si está vinculado a la rapiña que sufrió la mujer el pasado martes.

El País
El País
07/05/2026, 19:24
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María José, dueña de Darko
María José, dueña del perro que fue robado en Parque Rodó.
Foto captura de video de Telenoche (Canal 4).

La Policía recuperó este jueves a Darko, el perro que había sido robado durante una rapiña ocurrida el martes por la noche en el barrio Parque Rodó. El animal se reencontró con su dueña, María José, y por el caso hay un menor de edad que se encuentra detenido.

El pasado martes la mujer caminaba junto a su hermana y su perro, un bulldog francés de un año, en la zona del Parque Rodó. Según relató a Telenoche (Canal 4), dos hombres encapuchados las abordaron para exigirles dinero y objetos de valor.

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De acuerdo con su testimonio, al no tener pertenencias para entregar, los delincuentes tomaron al perro. María José intentó resistirse para evitar que se llevaran a Darko y se produjo un forcejeo. En ese momento uno de los delincuentes la hirió con un arma blanca en la mano, cuando intentaba sostener la correa de su perro.

Telenoche reportó que personal de Investigaciones de Zona I, que trabajaba en el caso, pudo dar con el animal, que había sido vendido por $100.000. Los efectivos policiales dieron con el vendedor y se detuvo a un menor, que se investiga si está vinculado a la rapiña que sufrió la mujer el pasado martes.

"Siento que estoy viva, me habían arrancado la vida", dijo la mujer al citado noticiero, una vez que se reencontró con su perro. "Es un regalo de Dios, no puedo vivir sin él. Estoy emocionada, estuve tres días sin dormir", explicó.

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