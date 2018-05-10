En diez días robaron dos veces a estación de servicio donde también hay un local de pagos

INSEGURIDAD

Además la Policía logró capturar al tercer integrante de una banda que se dedicaba a robar perfumes para venderlos por Facebook.

Los dueños de una estación de servicio y Red Pagos ubicada en el cruce de las rutas 68 y 32 no habían salido del susto que se llevaron hace diez días durante un asalto cuando fueron nuevamente víctimas de un robo.

Al comercio llegó un auto Nissan color azul del que se bajaron cinco personas. Rápidamente, redujeron al pistero y a un cliente que en ese momento cargaba combustible.

Al ingresar al lugar sometieron al resto de las personas que allí se encontraban. El pistero, por su parte, fue llevado hasta la puerta de seguridad que da acceso al Red Pagos.

"Abrí o lo matamos" le dijo uno de los asaltantes a la dueña y efectuó un disparo intimidatorio. La mujer les dio acceso y al ingresar, los ladrones golpearon a una empleada.

Los delincuentes le exigieron la apertura del cofre. La dueña explicó que lo haría, pero que esta tiene un mecanismo de retardo de 10 minutos. Si bien se disponían a esperar, los integrantes de la banda no esperaron todo el tiempo y a los pocos minutos se fugaron del lugar llevándose el dinero de las cajas de ambos lugares y mercaderías.

La banda del 79

","

La Policía logró capturar al tercer integrante de la Banda del 79, que se dedicaba a robar perfumes de una cadena de farmacias para después venderlos a través de Facebook.

El delincuente, un joven de 19 años, fue condenado a dos años y tres meses de prisión por asociación para delinquir con siete delitos de hurto, uno en grado de tentativa.

Los otros dos integrantes de la banda ya habían sido capturados el mes pasado.

Los asaltantes entraban en las farmacias durante la madrugada para llevarse perfumes de alto valor económico. La mercancía la vendían a través de perfiles falsos con nombres de mujer a mil pesos cada uno.

