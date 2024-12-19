Detuvieron en Montevideo al femicida de Yeilan Vasconcellos: la enfermera uruguaya asesinada en Brasil en 2015

Redacción El País

Este jueves, efectivos de Interpol detuvieron en Montevideo a un uruguayo requerido por la Justicia brasileña, tras haber sido condenado por el femicidio de Yeilan Vasconcellos en 2015.

El cuerpo de Yeilan, una enfermera uruguaya de 29 años, fue encontrado sin vida al costado de una ruta en Quaraí en 2015. Entonces, la Policía brasileña reconstruyó los últimos pasos de la víctima y determinó que Yeilan había ido a un boliche con su pareja y fue luego de esto que se la encontró muerta. Entonces se determinó que había sido asfixiada.

Luego de nueve años de investigación, la Justicia brasileña condenó al hombre, también uruguayo, a una pena de 27 años por los delitos de homicidio agravado por la asfixia, femicidio y ocultación de cadáver. Pese a que el hombre no se presentó a la instancia judicial, el juez lo condenó e Interpol de Brasil emitió una alerta roja.

Desde Uruguay, los efectivos determinaron el posible paradero del fugitivo y lo encontraron en una empresa del rubro de la construcción ubicada en la calle Paso de la Española en Manga, según indicaron a El País fuentes uruguayas.

La palabra de la madre de Yeilan

Tras conocerse la condena el martes, la madre de Yeilan Vasconcellos, Sandra Fontoura, estaba convencida de que Interpol encontraría al homicida.

"Esperé nueve años por esto y bueno, se dio. Se hizo justicia", dijo la mujer en una rueda de prensa consignada por Artigas Noticias.

Si bien entonces el hombre estaba prófugo, la mujer valoró positivamente la condena ya que se confirmó que fue él quién mató a su hija.

Fontoura contó que su yerno "mintió siempre" y llegó a decirle que él no lo había hecho. Ahora, la mujer siente haber cumplido con su "deber de madre" ya que no descansó hasta saber la verdad.

"Mi mensaje a las mujeres es que no deben dejar nunca de luchar por la verdad. No deben callar, no dejar que el miedo las abrace y conformarse con eso y no seguir adelante porque es posible seguir adelante siempre y cuando haya un país que apoye, una sociedad que apoye y que se creen formas de apoyar a las mujeres que lo necesitan", concluyó la madre de la víctima.