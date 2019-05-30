Confirman femicidio de joven de 17 años en San José
VIOLENCIA DE GÉNERO
Fiscalía asegura que el hombre detenido es el autor del crimen.
Fue detenido este jueves el presunto responsable de un femicidio cometido en San José. El hombre de 42 años era pareja de una adolescente de 17 años que fue hallada muerta en una vivienda del barrio Autódromo, en Ciudad del Plata, en la tarde del miércoles.
Según informó el portal San José Ahora, el hombre que seguramente será imputado como asesino de la joven fue detenido después de que efectivos de Policía Científica certificaron que la víctima murió tras recibir dos disparos en la cabeza.
Fuentes policiales indicaron que se incautó un revólver calibre 22 en la escena del crimen, en donde estaba el sospechoso, que ante llamó por teléfono avisando sobre un suicidio, algo descartado casi de forma inmediata.
La fiscalía confirmó que la joven se había fugado de un hogar del INAU el sábado 25 de mayo, y desde entonces estaba viviendo con su novio.
Este sujeto declaró ante la justicia penal de San José al fin de la tarde, instancia en la cual la Fiscalía departamental también tomó declaraciones a familiares y vecinos de la zona.
Fuentes policales dijeron que el asesino modificó la escena del crimen para ocultar evidencias. Para la fiscal Sonia Pritsch no hay dudas de que se trata de un caso de femicidio.
Violencia doméstica
Línea para asistencia a víctimas de violencia doméstica:
Desde una línea fija 08004141
Desde celulares *4141
El servicio es gratuito, confidencial y anónimo y la llamada no queda registrada en la factura. En función de la situación y la demanda planteada se deriva a la persona a servicios y recursos públicos o privados especializados.
Horarios: Lunes a viernes de 8:00 a 24:00hs , sábados y domingos de 8:00 a 20:00hs.
¿Qué hacer ante una situación de violencia? (Red Uruguaya de violencia doméstica)
u2022 Hablalo con personas de tu confianza: familiares, amigas/os, vecinas/os.
u2022 Si decidís hacer una denuncia policial buscá antes el asesoramiento y apoyo de los servicios especializados en violencia doméstica que te dan el Estado y las organizaciones civiles.
u2022 Irte de tu casa porque te maltratan no es abandono de hogar. Si decidís hacerlo dejá una constancia en la Seccional Policial.
u2022 Si estás lastimado, recurrí a cualquier centro asistencial, policlínica o emergencia móvil y pedí un certificado por las lesiones constatadas.
u2022 Evitá estar solo cuando percibas que pueden agredirte.
u2022 Alertá a alguna vecina/o para que pueda ayudarte. Dejá alguna ventana abierta y la puerta sin llave.
u2022 Si el agresor ya no vive en tu casa, no le abras la puerta y si insiste llamá al 911.
u2022 Cuando visite a tus hijos/as evitar estar solo
u2022 Cambiar las rutinas si te persiguen.
u2022 Pedí que te acompañen al salir del trabajo, fijate si el agresor se encuentra en las cercanías para evitarlo y/o llamar a la policía.
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