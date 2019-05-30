Confirman femicidio de joven de 17 años en San José

VIOLENCIA DE GÉNERO

Fiscalía asegura que el hombre detenido es el autor del crimen.

Fue detenido este jueves el presunto responsable de un femicidio cometido en San José. El hombre de 42 años era pareja de una adolescente de 17 años que fue hallada muerta en una vivienda del barrio Autódromo, en Ciudad del Plata, en la tarde del miércoles.

Según informó el portal San José Ahora, el hombre que seguramente será imputado como asesino de la joven fue detenido después de que efectivos de Policía Científica certificaron que la víctima murió tras recibir dos disparos en la cabeza.

Fuentes policiales indicaron que se incautó un revólver calibre 22 en la escena del crimen, en donde estaba el sospechoso, que ante llamó por teléfono avisando sobre un suicidio, algo descartado casi de forma inmediata.

La fiscalía confirmó que la joven se había fugado de un hogar del INAU el sábado 25 de mayo, y desde entonces estaba viviendo con su novio.

Este sujeto declaró ante la justicia penal de San José al fin de la tarde, instancia en la cual la Fiscalía departamental también tomó declaraciones a familiares y vecinos de la zona.

Fuentes policales dijeron que el asesino modificó la escena del crimen para ocultar evidencias. Para la fiscal Sonia Pritsch no hay dudas de que se trata de un caso de femicidio.