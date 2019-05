Comerciante de Salto asesinado a golpes en su casa; Policía investiga 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un comerciante de Villa Constitución fue cruelmente asesinado a golpes presuntamente con el fin de robarle el dinero. El hombre, un vecino de 70 años, mantenía un negocio en su propia casa al ingreso a la planta urbana de la localidad. La policía investiga el hecho que se presume ocurrió en la noche del día jueves y quedó al descubierto en la tarde noche de ayer viernes.

Los pobladores de la tranquila Villa de 3.000 habitantes distante a 50 kilómetros de la ciudad, no salen de su asombro ante lo ocurrido con el comerciante quien además mantenía un fuerte vínculo con la comunidad por su participación en la comisión barrial y en la que venía impulsando proyectos para mejorar el lugar y también fuera concejal del municipio por el Frente Amplio en la anterior legislatura.



La víctima vivía solo en la vivienda y desde hace muchos años mantenía un comercio en la misma y era considerado un hombre honesto en su trabajo y solidario cuando las circunstancias lo requerían por los vecinos.



La no apertura del negocio en la pasada jornada llamo la atención de los vecinos y clientes y la desconfianza de que algo le habría pasado despertó la inquietud de un allegado que se aproximo a la vivienda y luego de observar cierto desorden en el interior llamó a la policía.



El dueño de casa fue encontrado en medio de un charco de sangre con profundos golpes en el cráneo y heridas en el cuerpo que la autopsia por parte del médico forense determinará este mediodía.



Por el momento no hay detenidos y policía científica trabajó en el lugar esta mañana de sábado en procura de encontrar elementos para aclarar el caso.



Hace cinco días familiares y amigos del comerciante salteño José Luis Bidart, se reunieron frente a las puertas de su negocio en reclamo de justicia y el esclarecimiento de su muerte a cinco meses de su asesinato que se mantiene impune.