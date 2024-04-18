Redacción El País

"Matalo a palos", se escucha de fondo en medio del fuerte repiqueteo de las rejas. El video, viralizado en redes sociales, fue filmado en el INR de Cerro Carancho, en Rivera, donde este miércoles por la noche ingresó el femicida de Bárbara Prieto.

Según confirmaron fuentes del INR a El País, los videos fueron grabados este miércoles.

"La comunidad carcelaria está agitada", remarcaron desde la Jefatura de Policía de Rivera.

En otro video filmada desde otra perspectiva se ve al joven ingresando al centro carcelario agachado y con las manos hacia atrás, mientras los presos le gritan insultos y amenazas.

Por seguridad, según supo El País, en estos casos se suele aislar momentáneamente al recluso del resto de personas allí alojadas.

Bárbara Prieto, de 24 años, fue asesinada este martes. La joven salió de su casa para estudiar, bien temprano por la mañana, y no regresó.

Luego de que uno de sus hermanos radicara una denuncia el martes por la tarde, la Policía comenzó la búsqueda de la joven y finalmente hallaron su cuerpo ya sin vida y con señales de violencia. Minutos más tarde, detuvieron al principal sospechoso del crimen.

El joven de 20 años fue detenido el martes por la noche y este miércoles fue imputado por homicidio muy especialmente agravado y femicidio y deberá cumplir con un plazo de 180 días de prisión preventiva mientras continúa la investigación.