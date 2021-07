Buscan a delincuentes que hirieron a un marino y un sub oficial durante operativo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Un sub oficial y un marino de la Sub Prefectura de Bella Unión (Subel) resultaron heridos durante un tiroteo que tuvo lugar ayer miércoles en el río Cuareim, tras ser notificados de un delito de abigeato, informó la Armada Nacional a través de un comunicado.

El hecho inició cuando Seguridad Rural se comunicó para informar que un grupo de sospechosos de cometer abigeato en una estancia con costa al río Cuareim, se había escapado en una lancha gris donde además transportaban lo hurtado.



En ese momento se inició un operativo y tres tripulantes de la Sub Prefectura partieron en una embarcación hacia la zona indicada, donde encontraron la lancha con las características mencionadas. Al momento se acercarse, empezaron a recibir disparos de arma de fuego.



Un marino resultó herido y cayó al agua con un disparo en el hombro. Un segundo marino saltó a auxiliarlo mientras que el sub oficial que quedó a bordo recibió impactos de perdigones en el lado izquierdo de la cabeza al momento de auxiliar a los dos marinos que estaban en el agua.



Tras llegar a la costa un móvil de la Sub Prefectura trasladó a los tripulantes a un hospital local, donde actualmente permanecen estableces, si bien el marino resultó con fractura de húmero, indicó el comunicado.



Los dos serán llevados en las próximas horas a otros centros asistenciales para continuar con los estudios.



Por otra parte, la Jefatura de Policía de Artigas y Seguridad Rural se encuentran trabajando para dar con los delincuentes. Además, la fiscal Silvia Ferreira fue notificada y también trabaja en el caso.