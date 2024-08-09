"Banda del Chepe" amenazaba a personas que viven en la calle para obtener cédulas y generar estafas en la web

La convocatoria para una pelea multitudinaria en las inmediaciones del Nuevocentro Shopping continúa generando consecuencias para los integrantes de las bandas. Recientemente cayó por una rapiña uno de los menores conocidos como "El Chepe", y el pasado viernes fue condenado un mayor de edad. Además del reconocido conflicto entre bandas, la investigación evidenció que una de ellas se dedicaba a otro tipo de delitos, entre ellos estafas utilizando documentos de personas que viven en la calle.

Días después de la pelea multitudinaria entre las bandas "del Chepe" y "del Dante" —ambos menores— un video hizo público que además de la organización de enfrentamientos en las afueras del Nuevocentro Shopping, una de las bandas se dedicaba a otro tipo de delitos.

Joel Chagas, un joven de 19 años, fue quien se viralizó en redes sociales mientras admitía organizar peleas "porque los otros son giles". “Los vamos a matar a palo y a darles pistolazo”, había dicho el joven que ya fue condenado por varios delitos. Allí también admitió que aprovechaban a robar "viseras (gorros), championes y chaquetitas”.

Entre los delitos que se le imputaron se encuentran privación de libertad, debido a que se descubrió que tiempo atrás había encerrado en un apartamento a un adolescente de 14 años y lo obligó que se grabe diciendo que era "el perro de la banda Chepe".

El pasado viernes fue condenado mediante proceso abreviado otro integrante de "la banda del Chepe" —también conocida como "la 1.7"— por los delitos de asociación para delinquir, violencia privada y privación de libertad. Los dos últimos se deben a que estuvo presente en el mismo episodio que Joel.

Esta información surge de un chat en el que el condenado le enviaba un video a una mujer, mostrando que estaba presente al momento en el que Joel le pedía al adolescente de 14 años que "pidiera perdón a la 1.7", según el relato fiscal en la audiencia a la que accedió El País.

Además, los investigadores cuentan con un video en el que el condenado hace referencia a otras maniobras delictivas del grupo. Entre ellas, que amenazaban a "personas en situación de calle, vulnerables y adictas a la pasta base", con el objetivo de obtener sus documentos para luego crear cuentas en la plataforma MercadoPago y generar estafas por internet. También utilizaban la plataforma Telegram, donde operaban sin identificarse.

En el marco de esta investigación se hizo una pericia al celular del ahora condenado, y se encontraron chats con un funcionario policial que se desempeñaba en la Seccional 19. También se formalizó la investigación contra el funcionario y se busca obtener nuevos elementos sobre su rol en las maniobras, que se presume que era "pasar información" a la banda.

El último en caer

Más de una decena de adolescentes y mayores de edad pasaron por la Justicia producto de las convocatorias multitudinarias para peleas afuera de centros comerciales. Si bien su auge se dio con la viralización del episodio en el Nuevocentro Shopping, ya habían existido otras instancias de menor magnitud en ese lugar, y los grupos intentaron sin éxito convocatorias en otros como en el Shopping Tres Cruces.

El viernes se dio el último movimiento del caso a nivel judicial hasta el momento. Un integrante de "la banda del Chepe" aceptó los hechos y fue condenado mediante proceso abreviado por los delitos de asociación para delinquir, privación de libertad y violencia privada.

Si bien se lo condenó a 20 meses de prisión, se definió que la pena sea mixta, lo que significa, una parte en la cárcel y otra en libertad a prueba. En este caso se le impusieron 58 días de cárcel y 18 meses y dos días en libertad a prueba. Durante 10 meses deberá hacer cuatro horas semanales de trabajo comunitario.

Para la definición de la pena se consideró como atenuante que el joven no poseía antecedentes, así como su confesión ante Fiscalía.

Además de los chats con información referida a la banda, de su celular se obtuvieron fotos en las que se lo veía con pistolas semiautomáticas. Otras evidencias con las que contaron los investigadores fueron declaraciones de testigos declaraciones de testigos e imputados, incautación de celulares e informes del departamento de Inteligencia de la Policía.