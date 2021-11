Así se prepara la Policía para manejar a los barras bravas de Flamengo y Palmeiras

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Escolta policial, listas negras, puntos de concentración y más medidas forman parte del operativo instrumentado para el manejo de los barras bravas de los clubes Flamengo y Palmeiras, consideradas una de las hinchadas más grandes del mundo, según explicó Richard Cabral, jefe de Estado Mayor de la Policía, encargado de operativo de seguridad de la final de la Copa Libertadores.

En diálogo con En Perspectiva (Radiomundo), Cabral señaló que las barras bravas de los respectivos clubes partieron hace dos días rumbo a Uruguay, por ómnibus y con escolta policial para "evitar algún tipo de enfrentamiento". La ruta es común desde Río de Janeiro y San Pablo hasta la ciudad de Pelotas, donde efectivos brasileños "montaron un dispositivo para dividir los caminos".

Los barras bravas organizados de Flamengo ingresarán a Uruguay por Río Branco, y las del Palmeiras lo harán por el Chuy. Cabral puntualizó que los grupos de hinchas partieron en horarios diferenciados.

Al momento de ingresar a Uruguay, se deberán topar con un control que tuvo la colaboración de la Policía brasileña. Se cargaron en los sistemas uruguayos las "listas negras" de hinchas brasileños que tienen antecedentes violentos, y que por tanto "no pueden ingresar a escenarios deportivos". Suman 327 los integrantes de dicha lista "única" de hinchas del vecino país.



Ingresarán a Uruguay seis ómnibus con barras bravas de Palmeiras y unos 15 de Flamengo, que se los va a "redirigir a un punto de concentración". El País informó en su edición del 18 de noviembre que la Policía acompañará desde su ingreso al territorio a los ómnibus que trasladarán a los integrantes de las barras bravas de los clubes.



Para los hinchas de Palmeiras se dispuso que este espacio de "concentración" sean las canteras del Parque Rodó y para los de Flamengo el Parque Roosevelt. Esto lo tradujo en que "van a permanecer ahí con custodia policial", y serán "escoltados" al Estadio Centenario el día del partido.



De todas formas, indicó que los hinchas brasileños tienen una organización "muy distinta" a lo de los uruguayos. Contó que hinchas de Palmeiras "alquilaron baños, foodtrucks y tienen un montón de cosas que ellos mismos organizaron y programaron" para disfrutar su estadía en Uruguay.



Cabral puntualizó que "no existe zonas de festejo" tras el partido. Una vez finalizado el encuentro los hinchas se van a "dispersar" por la capital, mientras que la Policía tomará "referencia de los puntos donde se pueda generar mayor concentración" de público. Estiman que ocuparán la Rambla, pero sostuvo que "no hay lugares de concentración ni de festejos".



Los barras bravas del cuadro perdedor deberán subir a los ómnibus y serán escoltado a rutas nacionales para volver a su país. El resto de los hinchas que no resulte ganador "van a alojarse en los respectivos hoteles hasta el momento que tengan marcado su boleto de salida del país". Para ello, se montará un "operativo importante" en la Rambla, zonas hoteleras, restoranes, avenidas, shoppings.