Alerta policial en Salto por fotos de efectivos en poder de narcotraficantes

Traición. Esa es la palabra que más se escucha en boca de policías salteños en los últimos días. Consideran que las 40 fotos proporcionadas por una agente que trabaja en Narcóticos a “La Brasileña”, una mujer con antecedentes penales por tráfico de drogas, los deja expuestos.

“La Brasileña” y la cabo policial fueron detenidas por orden de la fiscal de Salto, María Bonsignore. A ambas mujeres la fiscal las indagó el jueves 2 para conocer los motivos que las llevaron a hacer copias de las fotos de los 40 policías.



El caso es tomado con mucha preocupación por la Jefatura de Policía de Salto. “La Brasileña” es una mujer de 37 años. Todos sus antecedentes penales son por tráfico de estupefacientes, según dijo el vocero de la Jefatura de Salto, Ángelo Acosta. “Se está monitoreando la situación, con custodias específicas. El alerta es para todo el personal de la Jefatura de Salto”, explicó Acosta.

El subjefe de Policía, Adolfo Cuello, resolvió iniciar una investigación administrativa que siempre se lleva adelante cuando ocurre una situación anómala que involucra a personal de la repartición salteña. E informó al Ministerio del Interior que la mujer policía estaba siendo investigada por la Fiscalía salteña por este hecho.



Cuello reunió a los 40 policías fotografiados para informarles lo que había ocurrido con sus imágenes, quién las había entregado y a qué persona, y les solicitó que se mantengan atentos.



La investigación interna ordenada por Cuello procura averiguar cómo salieron las fotos de los policías vistiendo uniforme y, en algunos casos, posando con sus familias.

Que una mujer traficante de drogas se apodere de 40 fotografías de policías es un incidente inédito en la historia de la Policía Nacional. Y ello generó inquietud al más alto nivel de la fuerza.

Peritajes de los celulares.

La agente policial envió a “La Brasileña” las fotos de sus compañeros mediante una red social.



En la tarde del miércoles 1, “La Brasileña” concurrió a un centro de fotocopias de la ciudad de Salto con el propósito de imprimir las 40 fotos. No trascendió qué destino tendrían esas fotos ni por qué la agente policial las entregó a “La Brasileña”. Eso es lo que investiga la fiscal Bonsignore.



Aparentemente, “La Brasileña” se quedó sin plata para pagar las fotocopias. En un primer momento se divulgó que un policía ingresó al local de fotocopias y que reconoció a un compañero suyo en una de las fotos y dio el aviso.



Sin embargo, Acosta señaló que no tiene información sobre ello. Sí dijo que la Jefatura de Salto recibió un dato de un informante de lo que estaba ocurriendo en el local.



“Se dio cuenta a la fiscal. Ahí se detuvo a ‘La Brasileña’ y una mujer policía que tiene el grado de cabo”, dijo el vocero de la Jefatura salteña.

Además de la detención de las dos mujeres, la fiscal Bonsignore ordenó a Policía Científica una serie de actuaciones, entre ellas el peritaje de los celulares de la mujer policía y de “La Brasileña”, donde se encontraban las imágenes de los policías. Posteriormente, la fiscal autorizó un allanamiento en la casa de “La Brasileña” donde se obtuvo más material: direcciones y teléfonos de los policías fotografiados. Esta situación llevó a que el Comando de la Jefatura de Policía de Salto elevara un pormenorizado informe al Ministerio del Interior.

Es posible que, en las próximas horas, se determinen acciones para todo el país, ya que se sospecha que este tipo de incidente -narcos reciban información y fotos de Policías desde adentro de la fuerza- pudo haber ocurrido en otro departamento del país.



Una mujer policía, que se encuentra dentro de los 40 efectivos fotografiados, sufrió un robo en su casa en la madrugada del domingo 5. Le robaron un chaleco. No se llevaron el arma de reglamento. No trascendió si el o los ladrones dejaron alguna señal en la casa.

Washington Abdala: “Salto dio batalla contra el tráfico”

El abogado de los sindicatos policiales, Washington Abdala, expresó que el incidente ocurrido en Salto es anómalo y genera preocupación a todo nivel. Destacó que la investigación de la Fiscalía y en la interna de la Policía está avanzado.



Abdala dijo a El País que no se entienden las razones de este incidente, donde una mujer con antecedentes por tráfico de drogas se apoderara de 40 fotos de policías de Salto. “Es lo que hace complejo esto”, expresó el abogado.



“Lo que tenemos en el mapeo es esta situación que más o menos todos conocemos de decenas de policías cuyas imágenes fueron utilizadas y luego dejadas al arbitrio en un espacio público privado, porque en realidad no se retiraron las fotografías”, afirmó Abdala en una entrevista al diario Cambio de Salto.



Y agregó: “Nosotros a nivel del sindicato tenemos la preocupación sobre qué es lo que sucedió y cuál es el motivo o el móvil de haber llevado adelante una actividad de esta naturaleza. A nivel de los dirigentes del sindicato existe preocupación porque Salto ha dado una batalla contra la narcodelincuencia, que es compleja y no es menor y ha tenido algunos resultados”.



El asesor jurídico de los sindicatos policiales sostuvo que esto genera inquietudes de que “una cosa se vincula con la otra”, si estas fotos que se estaban juntando “tienen algo que ver con algún aspecto intimidatorio” o la generación de “algún tipo de temor para con la Policía”.