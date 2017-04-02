Policía investiga asesinato de un hombre en La Teja

La víctima tenía varias heridas de bala en el tórax y al momento aún se trabaja para conocer su identidad.

En la noche del sábado la Policía encontró a un hombre herido en el cruce de Carlos María Ramírez y Luis Batlle Berres, barrio La Teja, según un comunicado de Jefatura de Policía de Montevideo.

El hombre fue trasladado a un hospital cercano donde le diagnosticaron "varias heridas de arma de fuego en el tórax" y luego constataron su fallecimiento.

En el lugar del hecho incautaron dos motos, una de ellas con varios

disparos.

Al momento no se logró constatar la identidad de la víctima y Personal Policial de Investigaciones de Zona IV trabaja en el esclarecimiento de los hechos.

Patrullero. Foto: archivo El País

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