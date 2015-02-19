Policía detuvo a cuatro delincuentes que coparon supermercado

Los cuatro hombres coparon un supermercado y redujeron al propietario y a una empleada. Robaron $ 13.000, teléfonos celulares y escaparon en una camioneta, pero minutos más tarde fueron detenidos por la Policía.

Cuatro hombres ingresaron armados al supermercado ubicado en avenida Giannattasio y Venezuela y redujeron al propietario y a una de sus empleadas.

Exigieron el dinero de la recaudación, pero como el dueño del lugar dijo que allí no tenía dinero, los delincuentes tomaron a la fuerza a ambos trabajadores y les ataron las manos, dejándolos encerrados en el baño del lugar.

Lograron llevarse la billetera del propietario, $ 13.000 de la caja registradora y teléfonos celulares.

Luego escaparon en una camioneta que los esperaba fuera del comercio.

De forma inmediata la Policía comenzó a realizar recorridas por la zona y recibió el apoyo de las seccionales limítrofes, así como también de Policía de Tránsito y de la Dirección de Investigaciones.

Minutos más tarde los efectivos policiales vieron un vehículo con cuatro personas adentro, con características similares a la de los delincuentes. Fueron detenidos y se confirmó que se trataba de quienes habían copado el comercio: se incautó el arma utilizada y todo lo que habían robado.

Estos en las próximas declararán ante la Justicia.



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