Policía abatió a delincuente durante intento de robo en comercio de Goes

El hombre había intentado robar un parlante y dinero de una tienda de electrodomésticos junto con un compañero, que logró huir en una moto.

Esta tarde un delincuente fue abatido por un funcionario policial, durante el intento de robo a un bazar de electrodomésticos ubicado en General Flores y Ceibal, barrio Goes, confirmaron fuentes policiales a El País.

El hecho ocurrió cuando el ladrón, junto con un compañero, ingresaron al local armados y redujeron a todas las personas que estaban ahí.

Los delincuentes se subieron a una moto con dinero y un parlante que lograron robar, cuando un efectivo de laGuardia Republicana que era cliente del lugar les dio la voz de alto, pero hicieron caso omiso.

El agente les disparó tres veces mientras escapaban. Uno de ellos logró huir en la moto mientras que el otro cayó herido a media cuadra.

Según los empleados del comercio, era la tercera vez en cuatro meses que esos mismos delincuentes robaban el negocio.

Policía Científica recoge dinero que dejó caer el delincuente abatido. Foto: M. Bonjour

INSEGURIDAD