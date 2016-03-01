Playa Zabala, un verano en el foco de los delincuentes

Armada bajó delitos en Pocitos, Buceo y la Ciudad de la Costa.

La playa Zabala es un pequeño balneario del oeste de Montevideo, al lado de Pajas Blancas y a pocos kilómetros de Santa Catalina. Llegar al lugar lleva una media hora desde el centro. El entorno de la playa incluye ranchos humildes, casas de dos plantas y un monte de eucaliptus bordeado por alambrado eléctrico y pocos comercios.

Se estima que los días de calor durante el verano unas 1.000 personas por día disfrutan del lugar. Tiene una zona arbolada con baños públicos y un amplio parque para estacionar. Es costumbre que las familias pasen el día entero.

Vecinos del lugar aseguraron a El País que durante el verano se produjeron una importante cantidad de asaltos a usuarios de la playa. Al parecer, se trata de un fenómeno que se agudizó este año.

"Estábamos tomando mate con mi señora. La playa estaba llena. Se me acercó un tipo joven, me mostró un cuchillo y me dijo que le diera todo lo que tenía. Yo tenía el short, el mate y la billetera con la cédula y $ 200. Le di la plata y se fue corriendo", narró uno de los asaltados.

Otros usuarios mencionaron robos y daños a los vehículos estacionados. También cuentan de fugaces asaltos a familias donde los delincuentes apuntan con armas de fuegos a los niños pequeños.

Los delitos han afectado a la mayoría de las personas que tienen algo que ver con la playa y hasta los limpiadores de los baños fueron asaltados.

Denuncias.

Jorge vive en la zona y ha llamado a la Policía en infinidad de ocasiones ante robos o asaltos. Desde el 911 policial siempre le responden más o menos lo mismo: "la playa es un área de exclusiva responsabilidad de la Armada Nacional".

No obstante, cuando los incidentes se acumulan, un grupo de policías se para en el puente que lleva a la playa y pide documentos a todo el mundo, según narraron los vecinos. A veces detienen a alguna persona por problemas en la documentación de los vehículos y después pasan varios días para que se repita el operativo, indicaron.

Jorge también ha llamado a lo que él señala como "Prefectura" pero en realidad es la Armada Nacional. Según él allí tampoco obtiene respuestas a su solicitud. "Aparecen cuando ya pasó todo o directamente no vienen", dijo.

Armada.

El vocero de la Armada Nacional, Gastón Jaunsolo, explicó que los delitos que se cometen en la franja costera se cometen de la misma forma que en las ciudades. "Logramos una disminución del 10% de los delitos con respecto al año anterior", dijo.

El método aplicado por el organismo para alcanzar la reducción consiste en "un incremento de personal, recargando con horas de guardia, en aquellos lugares donde se estima que se requiere estadísticamente de acuerdo a la cantidad de delitos".

"En Montevideo las áreas más sensibles son las playas de Pocitos y Buceo. En Canelones es la zona de Ciudad de la Costa y el límite con Montevideo, en las proximidades del arroyo Carrasco. Allí se producen la mayor cantidad de delitos y en particular de hurtos", indicó el oficial.

Jaunsolo señaló que en esta temporada estival no se pudo conseguir una "reducción drástica" de los delitos por falta de recursos. "La tarea de policía en la zona costera se podría haber cumplido de manera más eficiente si contáramos con mayor cantidad de recursos humanos y materiales. De todos modos, consideramos que la tarea fue eficiente de acuerdo a los recursos que tenemos", señaló.

La Armada tiene responsabilidad sobre toda la zona económica exclusiva marítima de Uruguay y unos 2.000 kilómetros de costa sobre ríos y el océano Atlántico.

En la playa Zabala los robos y los asaltos suceden todos los días. Foto: F. Ponzetto.

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