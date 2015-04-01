Persecución y tiroteo tras robo de una motocicleta

Una persecución y posterior tiroteo terminó con dos personas procesadas, luego de haber cometido una rapiña.

El hecho ocurrió a última hora del domingo y como consecuencia del mismo un menor fue derivado al INAU y un mayor a prisión.

Sobre las 22:00 horas, los dos delincuentes interceptaron el paso de un joven que viajaba en su moto. Lo amenazaron y lo obligaron a bajarse del birrodado, fugando en el mismo.

La rapiña ocurrió en Trafalgar y Tacna, en el Cerrito de la Victoria.

Los delincuentes escaparon, en principio con éxito tras cometer la rapiña. Sin embargo, al cruzarse con un patrullero comenzaron a tomar una actitud sospechosa que llamó la atención de los dos efectivos que vigilaban la zona.

Cuando el móvil se acercaba a la motocicleta, uno de los delincuentes comenzó a disparar contra los uniformados, a la vez que emprendieron la huida. Los policías respondieron el ataque de los malvivientes disparando contra ellos.

En tanto, al llegar a la calle Juan Acosta, uno de los asaltantes ingresó a una vivienda. La dueña de casa, por su parte, autorizó a los policías a ingresar a la propiedad.

El joven, de 18 años, estaba escondido en uno de los dormitorios de la vivienda. En esa habitación, los uniformados encontraron un revólver calibre .22 con dos proyectiles detonados, según información suministrada por la Jefatura de Policía de Montevideo.

Tras un intenso interrogatorio, los investigadores pudieron dar con el otro involucrado en el robo, un menor de 17 años que ya fue derivado al INAU.

El mayor, de iniciales G.P.M.S., fue procesado con prisión por un delito de rapiña especialmente agravada.

En tanto, la motocicleta fue recuperada por la Policía y devuelta a su dueño tras una serie de pericias técnicas realizadas en la jornada de ayer.

Operativo en la noche.

Un mayor de edad fue procesado con prisión por rapiña