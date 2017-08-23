Paro y feriado del viernes afectarán la recolección

IMM desmintió que haya “persecución” a delegado sindical.

Adeom resolvió ayer realizar un paro en el sector Limpieza que comenzó a las 10:30 y que terminará hoy a la misma hora. El sindicato municipal denunció "persecución sindical" y "privatización" de parte de la operativa dentro de la cantera de residuos.

En conferencia de prensa, la secretaria general de Adeom, Valeria Ripoll, rechazó el traslado de un trabajador y delegado del vertedero de Felipe Cardoso, "al que ya se lo venía persiguiendo sindicalmente desde hace un buen tiempo, por llevar adelante la bandera de la denuncia de irregularidades y corrupción en el sector de disposición final de residuos".

A las 14:30, el director de Desarrollo Ambiental de la IMM, Fernando Puntigliano, convocó a una rueda de prensa. Desmintió que exista persecución sindical hacia el trabajador aludido (un chofer que trabaja dentro del vertedero), dijo que las denuncias de corrupción e irregularidades no han podido ser probadas y que la medida sindical, junto al feriado del viernes, afectarán el servicio de recolección en Montevideo.

"Nosotros tenemos un marco en el que estamos trabajando con unos vehículos dentro del sitio de disposición final. Fue observado por el sindicato que estos vehículos no tenían Sucta (certificado que otorga la Sociedad Uruguaya de Control Técnico de Automotores). No es obligatorio tenerlo, pero seguimos una recomendación del Ministerio de Transporte y los llevamos a hacer el Sucta. Por lo tanto, no teníamos vehículos y teníamos tres choferes que los necesitábamos en otros lados. Lo que hicimos fue trasladar los choferes para utilizar óptimamente el dinero de los contribuyentes, que están pagando el salario de los choferes y que no iban a estar parados en el sitio de disposición final de residuos", indicó el jerarca.

Según Puntigliano, la maquinaria privada que se está utilizando dentro del vertedero está supliendo a la municipal "que no está en buenas condiciones y que estamos trabajando para recuperarla".

Vertedero: trabajador denunció "irregularidades y corrupción". Foto: F. Flores

