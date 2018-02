Parlamento vota leyes sobre IVA y lecheros

El Senado está citado para las 11 horas de hoy, luego de que la comisión de Ganadería termine de aprobar el articulado del proyecto para el sector lechero. Este proyecto de ley implica la creación de una garantía para el sector por US$ 36 millones. La iniciativa apunta a destinar US$ 27 millones para refinanciar deudas, US$ 3 millones para la creación de un instrumento financiero para programas anticíclicos de precios y US$ 6 millones para un fondo de disponibilidad directa no reembolsable.

En el caso del otro proyecto, que fuera aprobado en comisión de Hacienda ayer, implica la rebaja del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al gasoil a pequeños y medianos productores lecheros, arroceros y hortofruticultores. Tendrá una vigencia de un año según el proyecto original, y comenzará a regir desde el 1° de marzo.

En la comisión estuvo ayer el subsecretario de Economía Pablo Ferreri quien tras la reunión afirmó que la devolución del IVA implica una rebaja efectiva del 18,03% del precio del gasoil para unos 6.000 productores de los tres sectores. "Ellos van a recibir una rebaja importante que permite llegar a un precio final que se ubica en términos competitivos a la par de lo que es el precio en países vecinos como Brasil y Argentina", aseguró a los medios.

Ferreri añadió que esta nueva situación de rebaja en el gasoil no provocará ningún costo administrativo ni trámites ante la Dirección General Impositiva (DGI) para los productores beneficiados y el trámite de instrumentación será "sencillo".

A su vez, Ferreri no descartó que se implementen otras medidas complementarias una vez que se instale la mesa de trabajo que impulsa el Poder Ejecutivo.

Los senadores de la oposición apoyarán este proyecto del gasoil y esperan participar del acuerdo en el caso del fondo para el sector lechero, que se define hoy antes de la sesión.

Para el nacionalista Álvaro Delgado el proyecto sobre el gasoil es "insuficiente", aunque reconoció que sirve "para algunos sectores del agro", reconoció.