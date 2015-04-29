Padrastro de joven muerto: "Fue un asesinato, lo mató injustamente"
El hombre que mató a un joven de 18 años, e hirió a otro de 15, en Río Branco durante un intento de robo fue enviado a prisión. En las últimas horas hubo protestas en contra del fallo judicial.
En las últimas horas se sucedieron varias protestas frente a la sede judicial de Río Branco, en Cerro Largo, para pedir clemencia para el hombre procesado con prisión por matar a un joven de 18 años, y herir a otro de 15, durante un intento de robo en su domicilio.
El auto de procesamiento indicó que el hombre "disparó indiscriminadamente y a mansalva contra los adolescentes, acribillándolos, con resultado muerte para uno y lesión grave para el otro". Fue procesado con prisión por un delito de "homicidio en reiteración real con un delito de lesiones graves en calidad de autor".
El padrastro del joven asesinado dijo a los medios presentes, cuando llegó a la sede judicial, que lo ocurrido "fue un asesinato" y afirmó que sus hijos "no son ladrones".
"Le fueron a vender gallina, como iban siempre, y éste lo mató injustamente y casi mata el otro muchacho", dijo. En su arribo se topó con algunos manifestantes que piden clemencia para el ahora procesado, con quienes mantuvo un intercambio de insultos y palabras.
CERRO LARGO
