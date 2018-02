El S9 de Samsung llegará en abril

Con los nuevos modelos Galaxy presentados ayer en Barcelona, el S9 y S9+, Samsung hizo gala de las últimas tendencias en tecnología (realidad aumentada, Internet de las Cosas y biometría) y dejó en claro que su objetivo es ofrecer una mejor experiencia visual y una comunicación más personalizada, que incluye desde la posibilidad de crear un emoji animado a imagen y semejanza del usuario hasta monitorear su salud.

La cámara —y sus funcionalidades— fue la gran estrella de la presentación, aunque los nuevos dispositivos también exhiben mejoras en capacidad de almacenaje y en materia de seguridad de la información.

Por qué mandar un beso por mensaje así 😘 si lo podes mandar con tu emoji de realidad aumentada personalizado? Esa es una de las preguntas que se harán los fanáticos del #GalaxyS9. pic.twitter.com/mV2R3fr0uw — Marcela Dobal (@marcedobal) 25 de febrero de 2018

Los modelos fueron presentados el día previo al inicio del Mobile World Congress. Saldrán a la venta el 16 de marzo en Estados Unidos y Corea y las órdenes de precompra ya están habilitadas. En EE.UU., el S9 costará US$ 719.99 y el S9+ costará US$ 839.99 (en ambos casos, desbloqueado).



Para adquirirlos, los uruguayos no tendrán que esperar mucho: se prevé que lleguen al mercado local a mediados de abril, informó a El País el gerente de División Mobile de Samsung Uruguay, Federico Pais.



En diseño se mantiene la tendencia iniciada por el antecesor —el S8—, incluso en el tamaño (5,8 y 6,2 pulgadas), aunque el cristal es más grueso, los bordes son más chicos y la pantalla es más oscura. Se ofrecerán en los colores Midnight Black (negro), Titanium Gray (gris), Coral Blue (azul) y un nuevo tono, Lilac Purple (violeta). También mantienen el Infinity Display que caracterizó al S8 (pantalla que se extiende de borde a borde) y la resistencia al agua y al polvo.

Estuve probando el #GalaxyS9 y así se ve mi emoji de realidad aumentada, creado a partir de una foto que me saqué con su cámara. Nada mal, eh! pic.twitter.com/L2bPTWLsLN — Marcela Dobal (@marcedobal) 25 de febrero de 2018

"No solo permite a los usuarios tomar las mejores fotos y videos en cualquier lugar, sino que también es un teléfono inteligente diseñado para ayudarlos a conectarse con otros y expresarse de una manera única y personal", indicó el presidente y responsable de la División de TI y Comunicaciones Móviles de Samsung Electronics, DJ Koh.

A su vez, son los primeros smartphones de Samsung que incluyen el procesador Exynos 9810, fabricado por la compañía, que incorpora el aprendizaje profundo basado en redes neuronales, y gana en capacidad de almacenaje, ya que la memoria puede ampliarse hasta en 400 gigas con una tarjeta microSD.

El anuncio de que el #GalaxyS9 admite una memoria expandible de hasta 400 GB fue recibido con aplausos. También admite carga inalámbrica rápida. pic.twitter.com/7s6nfaH2dq — Marcela Dobal (@marcedobal) 25 de febrero de 2018

Experiencia visual.

Apoyada en tecnología de realidad aumentada que toma en cuenta más de 100 características faciales, la cámara de los S9 y S9+ puede tomar una foto al usuario y a partir de ella crear en forma automática un avatar en 3D que se ve, suena y actúa con él. Se puede adaptar (cambiando el corte de pelo y hasta el vestuario) y crea una variedad de stickers que luego pueden ser compartidos en redes sociales e incluirse en mensajes como si fuera un emoji. Así, para enviar un beso, en lugar de una carita estándar amarilla, quien protagoniza la acción es un emoji personalizado.

El #GalaxyS9 te facilita todo cuando vas al restaurante y no entendés el menú porque no está escrito en tu idioma. Mirá! pic.twitter.com/MX2GyDWZhV — Marcela Dobal (@marcedobal) 25 de febrero de 2018

La cámara también logra mejores fotos en entornos de baja iluminación, minimizando la posibilidad de que queden granuladas o borrosas. Para eso, deja entrar más luz cuando está oscuro y menos luz cuando está demasiado brillante, a diferencia de otros teléfonos inteligentes (suelen tener una apertura fija que no se puede ajustar).

Los nuevos S9 y S9+ también permiten crear videos dinámicos en super slow motion, una cámara lenta que capta 960 fotogramas por segundo. Y el usuario puede agregales 35 diferentes opciones de música de fondo o una canción de su lista de reproducción favorita.

Miren un diálogo entre dos emojis creados con inteligencia artificial. #GalaxyS9 pic.twitter.com/P2ZaLbUWLc — Marcela Dobal (@marcedobal) 25 de febrero de 2018

Estilo de vida.

La nueva tendencia de interconectar cada vez más los dispositivos para simplificar las tareas cotidianas (llamada "Internet de las Cosas" o IoT) también se advierte en los S9 y S9+.

Estos nuevos smartphones contendrán la nueva aplicación SmartThings, que unifica los servicios de IoT existentes de Samsung. Además, prometen llevar la salud al siguiente nivel con un sensor óptico que brinda información más completa y precisa sobre el estado de salud del usuario. Ese sensor permite que el teléfono realice un seguimiento del Factor de Carga Cardíaca de los usuarios, una nueva forma de medir en tiempo real la demanda del corazón.

Los visitantes prueban los nuevos modelos de Samsung. Foto: AFP

Por otra parte, la cámara incorpora el asistente virtual de Samsung, Bixby. Esto permite obtener información útil sobre el entorno, traducir textos con solo acercarlos, convertir monedas extranjeras en tiempo real, comprar productos y hacer un seguimiento de la ingesta de calorías a lo largo del día.

Teniendo en cuenta a las personas que están en constante movimiento, la compañía coreana presentó también la nueva generación del Samsung DeX Pad (el dispositivo que permite conectar el teléfono con un monitor, teclado y mouse para trabajar en el escritorio). El objetivo es permitir una mejor edición de documentos e incluso una experiencia de juego en pantalla completa. El nuevo Dex Pad cambió su diseño y puede funcionar sin conectarse a un mouse, ya que permite utilizar la pantalla del S9 como si fuera una tablet.

Con este lanzamiento, Samsung, con una cuota de mercado del 20,9%, quiere incrementar su liderazgo frente a Apple, cuya cuota se situó en 14% en 2017. Según datos de la consultora tecnológica Gartner, las ventas de la compañía coreana crecieron un 4,9% en 2017, hasta 321 millones de unidades, mientras que las de Apple bajaron un 0,5% hasta 214,9 millones de unidades.

Desbloqueo con el iris, la huella o el rostro

En la presentación de sus Galaxy S9 y S9, Samsung destacó la importancia que los usuarios dan a la seguridad de la información que contienen sus smartphones. En esa línea, la compañía coreana anunció que estos nuevos modelos incorporaron la plataforma de defensa Knox 3.1. Además, ofrecen tres opciones de autenticación biométrica diferentes (para desbloquear el teléfono o acceder a los archivos): escaneo de iris, de huella digital y reconocimiento facial. El usuario será quién elija cuál de esos mecanismos utilizará para proteger sus dispositivos y aplicaciones. Además, los nuevos Galaxy inicluyen Dedicated Fingerprint, lo que brinda a los usuarios la opción de usar una huella digital diferente de la que se utilizó para desbloquear el teléfono para acceder a la carpeta de seguridad.