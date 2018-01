Desde hoy es necesario un certificado médico para vacunarse la contra fiebre amarilla

El Ministerio de Salud Pública (MSP) comenzó a solicitar desde hoy un certificado médico y la cédula de identidad a aquellas personas que pretendan viajar a Brasil y deban vacunarse contra la fiebre amarilla.



El ministro interino de Salud Pública, Jorge Quian dijo en rueda de prensa que la medida ocurre porque “no podía quedar en manos del vacunador la evaluación ya que puede presentar contraindicaciones”. Por ejemplo, la inoculación contra la fiebre amarilla debe ser indicada en pacientes mayores de 60 años y no se recomienda en mujeres embarazadas.



Desde la cartera “hay preocupación por la cantidad de vacunas que tenemos para administrar”, admitió Quian quien agregó que hay escasez de las dosis a nivel mundial.



Por otro lado, el ministro interino aclaró que las agencias de viaje no están habilitadas para realizar recomendaciones sobre las vacunas. Quian informó que la secretaría de Estado recibió varias denuncias por agencias que exhortaban a vacunarse independientemente de la ciudad que se visite.



Quian agregó que en muchos casos los viajeros van a los centros vacunatorios y son “rebotados” dado que pretenden viajar a ciudades que no son selváticas o en las que no se realiza turismo de aventura: “Si van a Florianópolis, Recife o Natal no tienen que ser vacunados”, indicó.

Fiebre amarilla en Brasil. El Estado de Rio de Janeiro, Estado de Bahía, Estado de Espíritu Santo y Estado de Minas Gerais son las nuevas regiones en las que se aconseja la vacunación.



La costa atlántica sur de Brasil (playas de Río Grande del Sur y Santa

Catarina) y nordeste alto (Recife, Natal, Maceió, Pipa) permanecen libres de

transmisión a la fecha, indicó el MSP.



Por otra parte, el Estado de San Pablo fue incluido por la Organización Mundial de la Salud como área de transmisión aunque el riesgo en la ciudad es bajo, y hasta el momento limitado a personas que realizan actividades en parques o áreas de mata.