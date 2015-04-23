Murió la mujer de 88 años golpeada por un delincuente en su casa

Ayer miércoles fue encontrada por sus vecinos, que al no verla por varios días se extrañaron y fueron a su casa. La encontraron herida y tirada en el suelo, y estaba roto el pestillo de la puerta. La trasladaron a un centro de salud, pero esta madrugada falleció a raíz de los golpes.

En la tarde del miércoles la anciana fue encontrada en el piso de su casa por un grupo de vecinos que estaba preocupado, por no haberla visto en los últimos días.

La casa de la mujer, ubicada en las intersecciones de las calles Capitán Basilio Araújo y León Pérez, tenía roto el pestillo de una de las puertas.

Los vecinos encontraron a la mujer con signos de violencia y llamaron de inmediato a una ambulancia, que la trasladó a un centro del salud.

Según publicó Subrayado la mujer llegó a contar a la Policía que un hombre entró a su casa y la golpeó para robarle dinero y otros objetos.

Los médicos le diagnosticaron traumatismos varios, en su rostro y en el tronco, así como también en un hombro y un codo.

Mientras se investiga lo sucedido, Jefatura de Policía de Montevideo informó que en la madrugada de este jueves la anciana falleció en el centro en que estaba internada.



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