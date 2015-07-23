Misterio: no aparecen 3 choferes de taxis

En las últimas dos semanas, desaparecieron tres taxistas con los vehículos respectivos. Hasta el momento fueron hallados dos autos pero no los choferes, informaron a El País fuentes policiales.

El presidente de la gremial de taxis, Óscar Dourado dijo que tampoco tenía información sobre lo ocurrido a los conductores. Sí que en dos de los tres casos fueron hallados los vehículos.

Según las fuentes, en uno de los casos el chofer está prófugo. Había sido contratado cuatro días antes de desaparecer con el taxi. Esa persona, que hoy es buscada por la Policía, posee antecedentes penales.

Dourado dijo que el taxi que manejaba ese individuo fue encontrado frente a una fábrica. "El auto tenía algunos faltantes. Los habían robado", agregó.

El empresario señaló que el segundo vehículo apareció frente a una estación de servicios Ancap situada sobre la avenida Carlos María Ramírez (La Teja).

Un guardia de seguridad de la gasolinera observó que el taxi estuvo más de un día detenido frente al comercio. Cuando se acercó detectó que tenía las llaves puestas. Enseguida llamó a la Policía.

Dourado dijo que, en un tercer caso, aún no se encontró el auto ni el conductor. "Estamos preocupados por el trabajador que no aparece y por el auto porque sus compañeros necesitan trabajar", expresó Dourado.

Autos abandonados