Menor al INAU por asesinar a un hombre de 7 balazos

La justicia procesó a un menor de edad que este miércoles disparó y asesinó a un hombre en la zona de Belvedere.

Este miércoles en la tarde, personal policial se dirigió al cruce entre las calles Carlos de la Vega y Adolfo Vaillant, ya que varias personas alertaron sobre la presencia de un hombre herido de bala en la calle.

El hombre había recibido siete balazos: tres en la zona genital, dos en el abdomen y dos en el pecho. Los médicos que lo atendieron constataron su muerte.

Con el aporte de varios testimonios, la Policía pudo averiguar la identidad del autor, quien sería un menor de edad.

Al enterarse de que era buscado, el joven se presentó con su padre en la Seccional 19°. Fue procesado por homicidio y será internado en el INAU.

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Hay preocupación a nivel jerárquico por la cantidad de homicidios. Foto: L. Carreño

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