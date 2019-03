"Me preocupa mucho que se le ponga palos en la rueda al progreso", dijo Antía

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La demolición del exhotel San Rafael sigue generando polémica en Maldonado. Tras la presentación de un recurso de amparo que podría impedir que la demolición continúe, Enrique Antía criticó a los impulsores por poner "palos en la rueda al progreso".

El Intendente de Maldonado declaró que "ese edificio no es patrimonio histórico. Ni siquiera está nominado para ser patrimonio ni nada. Es una obra como cualquier otra. Y quien compra tiene derecho a hacer en su tierra la inversión que quiera. La intendencia condicionó el permiso a que quede exactamente igual, que sea el San Rafael con las mismas estructuras y formas que se le ve al día de hoy".

Para defender el proyecto del empresario Giuseppe Cipriani, Antía agregó: "eso es trabajo para mucha gente, y futuro y progreso".

Willy Rey, doctor en Historia del Arte e integrante de la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, llevó adelante el planteo para detener las obras por medio de su abogado y ahora la Justicia fijó una audiencia para tomar una resolución.

Antía también criticó a este arquitecto: "Ahora resulta que aparece un señor arquitecto en nombre de un grupo arquitectos a impugnar que no podría demolerse porque no sé cuánto y no sé qué otro. No lo vi a ese arquitecto ni a ese grupo de arquitectos en diez años venir por Maldonado a preocuparse qué pasaba con eso que estaba en ruinas", afirmó.