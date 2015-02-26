Matan a 2 jóvenes en Nuevo París y en Verdisol

Un joven fue asesinado de seis balazos ayer en la madrugada, en la zona de Nuevo París. La Policía presume que se trata de un ajuste de cuentas.

El joven no fue identificado anoche por los investigadores del caso, pero calculan que tenía entre 20 y 25 años. La única seña particular que encontraron fue un tatuaje en la ingle, con el nombre "Leticia".

Según la pericia inicial, el fallecido, aparentemente, se desplazaba en bicicleta, aunque el rodado no apareció. Tampoco, hasta anoche a última hora, habían aparecido familiares del joven.

En tanto, otra misteriosa muerte ocurrió en la madrugada, en la zona del complejo Verdisol. Próximo a las 2:00 de la madrugada fue hallado el cadáver de Leonardo Araújo, un joven de 21 años de edad.

Algunos testigos manifestaron que dos motos pararon ante un grupo de personas que estaban sentadas en la esquina de Arregui y la Calle Uno, y el ocupante de uno de los birrodados la emprendió a balazos contra el grupo, hiriendo mortalmente a Araújo.

La Policía investiga ambos casos aún sin posibilidad de resolución.

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