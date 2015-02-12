Martes sangriento: hubo 3 homicidios en un día

Gran preocupación a nivel policial genera la ola de homicidios que se está dando en los últimos días en nuestro país. Solo el martes, hubo tres asesinatos, de diversa índole.

El primero de los hechos generados en dicha jornada, ocurrió en el Cerrito de la Victoria, más concretamente en una vivienda de Granaderos y Cayambé, donde un hombre encontró sin vida al hijo de su pareja, un hombre de 35 años de edad.

Según informaron desde Jefatura, en horas de la mañana, el hombre ingresó a la vivienda del fallecido, ubicada en el mismo predio donde viven su madre y su pareja.

Al ingresar al dormitorio de esa casa, encontró sobre unas frazadas, tirado en el piso al hijo de su esposa, A.S.A.C., de 35 años.

El fallecido tenía un importante sangrado a la altura del rostro, producto de una herida de bala.

El hombre llamó de inmediato al 911, que envió patrulleros y una ambulancia. Precisamente, los médicos de la emergencia médica constataron el fallecimiento de este hombre.

Investigadores de la Zona 3, encargada de este caso, evitaron dar mayor información acerca del caso, aunque señalaron que no hay demasiadas pistas respecto de quién mató a este hombre.

Las indagatorias primarias a familiares del fallecido no arrojaron tampoco demasiada luz para la resolución del hecho.

Cerro Norte.

Por su parte, personal de la Zona 4 y la Seccional 24, investigan un homicidio cometido contra un joven de 23 años que, supuestamente, iba a visitar a amigos de viven en la esquina de Bogotá y Santa Cruz de la Sierra.

Las circunstancias en las que este joven encontró la muerte no están del todo claras ya que los testigos que fueron citados a declarar por la Policía, manifestaron que escucharon varias detonaciones de armas de fuego.

Según las declaraciones de los vecinos a la Policía, cuando salieron encontraron al joven tirado en la calle debido a que tenía varios disparos de arma de fuego en todo el cuerpo.

Lo que sí hicieron de forma inmediata los vecinos de la zona fue llamar una ambulancia, que tras-ladó urgentemente al joven al Centro de Salud del Cerro, donde minutos después, cerca de las 16:00 horas, falleció. No hay, por este caso, detenidos ni sospechosos aún.

Flor de Maroñas.

El tercer caso de la jornada del martes se dio en Gerónimo Piccioli y Alberto Calamet, cuando un individuo llegó hasta un comercio solicitando ayuda, ya que tenía una herida en el abdomen.

Al llegar al comercio, el hombre explicó al dueño y un cliente que estaban allí, que se había sentido herido, pero no llegó a completar la historia, ya que se desvaneció debido a la gran cantidad de sangre que había perdido.

El desmayo de la víctima, un hombre joven, impidió que quienes le brindaron ayuda pudieran siquiera sacar sus datos filiatorios para que la Policía lograra una identificación. Tampoco tenía documentos.

Una emergencia médica trasladó al herido al Hospital Pasteur, donde fue derivado de forma inmediata al block quirúrgico donde iba a ser operado, pero falleció minutos antes de iniciarse la intervención debido a un paro cardiorrespiratorio. Tampoco en este caso hay detenidos o sospechosos.

Más de un asesinato por día en lo que va del año

Febrero está marcado por cifras alarmantes, en cuanto a homicidios. En los primeros diez días del mes, se cometieron 14 asesinatos. Sumados a los 29 que se cometieron en enero, totalizan 43 homicidios, más de uno por día. El jefe policial, Mario Layera, pidió a las autoridades especial atención a lo que sucede en estos días.

Hay preocupación a nivel jerárquico por la cantidad de homicidios. Foto: L. Carreño

Los casos ocurrieron en Cerrito, Cerro Norte y Maroñas