Liceales uruguayos premiados en competencia internacional de robótica

El grupo de estudiantes del Liceo de Migues obtuvo el premio del jurado "Against All Odds" por mostrar el verdadero espíritu FIRST pese a algunos contratiempos, en el World Festival de Houston.

El equipo Mig_Botics participó en este torneo internacional junto a otros 110 equipos de más de 30 países, donde debieron defender su proyecto y superar distintas pruebas con su robot LEGO. La competencia de robótica de FIRST LEGO League (FLL) se celebró entre el 17 y el 20 de abril.

Paulina Etcheverría, Tamara Balaguer, Lautaro Ferraro, Lautaro González, Agustín De León y Tobías Iroa cursan de 3º a 6º en el liceo de Migues y viajaron junto a la docente de informática, Soledad González. Luego de tres días de competencia en Estados Unidos llegarán el lunes 22 por la mañana a Montevideo.



Su proyecto denominado “Salud del astronauta” consistió en grabar terapias interactivas por medio de hologramas e inteligencia artificial para que quienes viajan al espacio tengan ayuda psicológica ante situaciones de estrés.



El equipo tuvo la oportunidad de viajar a Houston a representar a Uruguay luego de ganar el 1er premio en la categoría FLL de la Olimpíada de Robótica, Programación y Videojuegos del Plan Ceibal celebrada en noviembre de 2018.



Plan Ceibal y FLL Plan Ceibal, como partner de FIRST LEGO League en Uruguay, organiza cada año la Olimpíada de Robótica y lleva a los tres equipos ganadores a participar de torneos internacionales de robótica: World Festival, FIRST Global Challenge y OPEN FIRST Lego. Otros equipos uruguayos ya han sido reconocidos anteriormente en estas competencias.



El apoyo a los estudiantes abarca la preparación para las diferentes etapas de la competencia y el perfeccionamiento del idioma inglés, así como los vínculos con la organización de FIRST LEGO League y con grupos de otros países que participan de los torneos, entre otros aspectos.