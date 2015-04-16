Liberaron a los dos sospechosos por rapiña a taxista baleado en Casabó

Dos delincuentes le robaron y le dispararon seis veces al conductor, que fue alcanzado por una de las balas. Hubo dos detenidos sospechosos de ser los autores, uno de ellos menor de edad, pero en la tarde la Justicia descartó su participación en el robo.

Un taxista de 55 años fue baleado sobre las 00:00 horas por delincuentes que lo rapiñaron luego de haber subido como pasajeros en avenida 18 de Julio y Minas, y haberle pedido que los lleve hasta Gambia y Guinea, en Casabó.

Al llegar al lugar los hombres le robaron y le dispararon seis veces, pero solo una de las balas alcanzó al trabajador, según informó a El País Jefatura de Policía de Montevideo.

La Policía detuvo a dos sospechosos de ser los autores de la rapiña, uno de ellos es menor de edad, pero luego de declarar en el Juzgado de 10° Turno la Jueza Dolores Sánchez determinó que no participaron en lo sucedido.

El trabajador debió ser trasladado a un centro de salud para ser intervenido quirúrgicamente por la herida de bala que recibió en uno de sus hombros. Una compañera de trabajo de la víctima aseguró a El País que aún sigue internado.

Ary Wiedemann, vocero del Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt), dijo a El País que "fuimos a ver cómo estaba el compañero y está fuera de peligro", por lo que por el momento no prevén realizar un paro, afirmó.

La Gremial se reúne con el ministro Bonomi.

La Gremial Única del Taxi (patronal) informó que hoy a las 15:00 horas se reunirá con el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, por la preocupación que tiene el gremio por la ola de rapiñas y por el asesinato del trabajador Oscar Oroño, ocurrido el martes 7 de abril pasado.

La semana pasada un adolescente de 17 años, que fue entregado por su madre a la Policía, fue derivado al Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU) por el homicidio de Oroño.

El juez de Adolescentes Gerardo Peduzzi consideró que había "suficientes elementos de convicción" para remitir al INAU al adolescente de 17 años, "por una infracción gravísima tipificada penalmente como homicidio muy especialmente agravado".



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