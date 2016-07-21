Larrañaga: "No se es más o menos oposición por cortar el diálogo"

El senador nacionalista Jorge Larrañaga habló sobre la postura de Luis Lacalle Pou, que se expresó contrario a las reuniones entre el gobierno y la oposición por el tema de la seguridad pública.

El senador nacionalista Jorge Larrañaga estuvo esta mañana en El País TV y habló sobre las expresiones que en las últimas horas realizó Luis Lacalle Pou sobre las reuniones que vienen realizando el gobierno y la oposición por el tema de la seguridad pública.

Lacalle Pou dijo ayer en su audición que hará un planteo en el seno de su partido para que estas reuniones con el presidente Tabaré Vázquez no se realicen más.

Larrañaga dijo hoy al respecto: "Con todo respeto, no se es más o menos oposición por dialogar".

"Presentamos diez proyectos de ley y me llevaron una parte de uno pero se acordaron otros temas", agregó.

El senador sostuvo que "hay que hacer un esfuerzo para, dialogando, sacar cosas para los uruguayos".

Jorge Larrañaga en El País TV

Y también habló de la interpelación que se le realizará al ministro de Economía, Danilo Astori.

Larrañaga señaló que Astori es "es responsable de la política económica de tres gobiernos del Frente Amplio".

"Alguien tiene que poner lo que falta porque no se guardó para cuando no hubiera", dijo el senador. Y agregó que Astori “viene con un ajuste fiscal y pretende llamarle consolidación fiscal".

Larrañaga opinó además que “no se puede acudir a la excusa de la crisis internacional para el mal manejo de la economía nacional". Y agregó que por ejemplo, "con Pluna dejaron un agujero que van a aparecer los chinos en cualquier momento".

Vea todos los videos de El País TV aquí.

Your browser does not support iframes.

VIDEO