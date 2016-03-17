La situación del taxista baleado es "irreversible"

Policía busca a un joven de 17 años por ataque al trabajador.

El nuevo director nacional de Policía, Mario Layera, dijo ayer que se intenta atrapar a los sospechosos del ataque a balazos al taxista Fernando González Díaz, de 48 años, ocurrido el martes en Punta de Rieles. El trabajador se encuentra internado en estado grave, con una bala que se alojó en su cabeza y que no pudo ser retirada. Su condición sería irreversible según los médicos actuantes. Se trata del segundo taxista baleado de gravedad en menos de 20 días en intentos de rapiña en Montevideo.

Ayer, Subrayado informó que la Policía identificó a un joven de 17 años como el presunto autor del ataque a balazos. El menor ya era buscado por un incidente en el que una persona resultó lesionada.

Mario Layera, que ayer asumió como director nacional de Policía, dijo en rueda de prensa que "el área de investigaciones de la Zona III tiene indicios fuertes" y que hay "sospechosos" que están siendo buscados por este caso.

El trabajador herido, que tiene dos hijos, se encuentra internado en el CTI del Círculo Católico. Según información proporcionada por la Jefatura de Policía de Montevideo, circulaba por la calle Erídano y al llegar al cruce con Camino Cerdeña, un desconocido se paró en el medio de la calzada obligándolo a detenerse.

El taxista dio la vuelta para retirarse, pero fue baleado. Uno de los disparos impactó en su cabeza y la bala se fragmentó. El chofer continuó manejando por unos segundos y luego perdió el control del vehículo, chocando contra un muro.

Paro de transporte.

Desde las 20:00 horas del martes el Sindicato Único de Automóviles con Taxímetro y Telefonistas (Suatt) realiza un paro de actividades que, en principio, se extenderá hasta hoy a las 16:00 horas, momento en el que los trabajadores se reunirán en asamblea para decidir las medidas a seguir.

También la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (Unott) se encuentra monitoreando la evolución del trabajador baleado y podría resolver un paro que involucre a todo el transporte colectivo de pasajeros.

Medidas de seguridad.

El ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo ayer que su cartera propuso sin éxito al sindicato del taxi evitar el uso del efectivo como forma de pago, e instalar cámaras de identificación.

Bonomi reiteró la propuesta a los taxistas de implementar el uso de dinero electrónico como forma de pago y evitar el uso de efectivo en los vehículos, así como la instalación de cáma-ras de vigilancia en los mismos y la implementación de un sistema de ubicación de todos los móviles.

"Todavía no hemos tenido éxito en ese sentido y pensamos que es la salida a este tema, pero encontramos resistencias", dijo el ministro, que además lamentó que nuevamente un trabajador del volante haya sido herido de bala en lo que se maneja fue un intento de rapiña. Bonomi dijo que le dispararon varias veces pero que no le llevaron el dinero, tal vez porque el delincuente se asustó al ser visto por una testigo. Los taxistas, agregó Bonomi, aducen —entre otros argumentos— que el uso de sistemas de pago electrónico podría reducir el número de viajes.

Los taxistas continúan con el paro hasta hoy a las 16 horas. Foto: Archivo.

HAY PARO DE TAXIS Y HOY PODRÍAN SUMARSE ÓMNIBUS