La Policía continúa sin hallar a tres peligrosos prófugos

Se trata de tres hombres con antecedentes por narcotráfico y rapiñas, se los busca por su vinculación con un violento asesinato como consecuencia de un enfrentamiento entre bandas rivales.

La Policía busca infructuosamente desde hace varias semanas a tres peligrosos delincuentes. Advierte a la población "que pueden estar armados y ejercer violencia sobre las personas" por lo que solicita que en caso de tenerlos ubicados, se llame al 911 para recibir una pronta respuesta, o en caso de poseer información en cuanto a su localización al 0800 5000.

Los tres delincuentes —conocidos como "El Negro Paolo", "El Yorka" y "Vitito"— salieron en libertad del Complejo Carcelario de (Comcar) de Santiago Vázquez entre septiembre de 2013 y septiembre del año pasado, según expedientes judiciales publicados por El País.

El martes 24 de marzo, el Ministerio del Interior publicó las fotos de los tres prófugos por primera vez, luego de que investigaciones judiciales y policiales aseguran que en una esquina de Cerro Norte, los homicidas dispararon 40 tiros a "Richardito" en la tarde del 10 de febrero de este año por una pelea entre bandas rivales.

Al día siguiente, "El Negro Paolo", "El Yorka" y "Vitito", se dirigieron en motos a una casa ubicada en la esquina de Santín Carlos Rossi y Dr. Pedro Castellino (Cerro Norte) con la intención, según la Policía, de matar a una familia usando ametralladoras y pistolas automáticas.



Los tres peligrosos prófugos.

?"El Negro Paolo" - Sergio Paolo López - Narcotraficante y rapiñero.

Tiene 27 años. Vivió toda su vida en Cerro Norte. Según expedientes judiciales, fue procesado por primera vez en 2007 por drogas. Al año siguiente, fue remitido por rapiña y dos hurtos. En 2013 fue procesado por hurto agravado.

"El Yorka" - Paulo Adrián Alvez - Rapiñero.

Es conocido en el Marconi como el “Yorka”. En 2008 fue procesado por una rapiña especialmente agravada. Gozó de salidas transitorias en 2013. Quedó libre en octubre de ese año. No tiene otros antecedentes penales.

"Vitito" - Víctor Hugo Albín - Traficante de drogas.

Un documento judicial sobre Víctor Hugo Albín señala que nació el 22 de enero de 1983. Al igual que su cómplice "El Negro Paolo”, Albín creció cerca de Los Palomares de Cerro Norte. En 2008, fue procesado por drogas. Tiene 5 antecedentes penales.

"El Negro Paolo", "El Yorka" y "Vitito", buscados por la Policía. Foto: INR

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