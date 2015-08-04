La estafa de "Mr. Dan Williams" en la que ya cayeron uruguayos

En Uruguay son varias las personas que cayeron en la trampa que puede llegar en forma de email o carta en papel y enviaron al estafador sumas que rondan los 3.000 dólares.

El Ministerio del Interior emitió un comunicado alertando a la población por una ola de estafas que en las últimas semanas han sido denunciadas en seccionales del país.

Advierten que las estafas fueron realizadas mediante correo electrónico y cartas que han llegado directamente a algunas casas.

El mail o la carta llega a nombre de "Mr. Dan Williams Law & Solicitors" quien dice ser "licenciado en derecho de propiedades".

El mensaje dice: "Conseguí sus datos de contacto a través de los registros públicos de su país durante mi búsqueda de un apellido similar al de mi difunto cliente".

Y luego explica que antes de la muerte de su cliente el mismo "depositó en dos cajas fuertes cuatro millones docientos mil dólares americanos con una empresa de seguridad privada en Gibraltar".

Diciendo que es abogado de este hombre y para poder hacerse de dicho dinero ofrece a la víctima la mitad de la herencia. Pide una respuesta que debe dirigir a danwills@consultant.com. También envía varios números de teléfono: +447501974398; +442036084340; fax: +442031633927.

El estafador pide que envíen unos 3.000 dólares y según informa el Ministerio del Interior varios uruguayos ya fueron estafados mediante esta modalidad.



Internet es tierra fértil para hacer estafas bancarias. Foto:AFP

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