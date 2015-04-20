Justicia procesó con prisión a violador detenido anoche en Solymar

La Justicia de Ciudad de la Costa procesó con prisión al hombre que estaba requerido tras ser denunciado por los vecinos de la zona. Ya tenía antecedentes penales.

El hombre de 28 años que tenía antecedentes penales por lesiones, fue procesado con prisión este lunes por un delito de violación, por otro de violación en grado de tentativa y un tercero por rapiña.

Según informaron a El País fuentes vinculadas a la justicia, el individuo dormía en la playa del Pinar y era oriundo del lugar.

En tanto, según informó Subrayado, la jueza Adriana Graziuso dijo que el hombre atacaba con un cuchillo a sus víctimas y que además es consumidor de diferentes drogas.

También se informó que el sujeto llegó a vivir también en las calles de la costa de Maldonado, aunque allí se descartó que hubiese cometido algún tipo de delito vinculado a lo sexual.

La jueza Graziuso indicó que ahora se aguardan las muestras de ADN para comprobar otros delitos que fueron denunciados en la zona y que aún no fueron aclarados.

La jueza del caso también agradeció a los vecinos que colaboraron en la detención del sujeto en la pasada jornada trabajando en conjunto con la policía.

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