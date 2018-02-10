Justicia otorga medicina en Salto

El Tribunal de Apelaciones de 2º Turno de Montevideo, se expidió favor de un paciente oncológico para que se le suministre por parte del Fondo Nacional de Recursos un medicamento que le fuera negado por parte de una mutualista médica por razones económicas.

La droga (Bortezomib) tiene un coto de $ 33.000 en una dosis de 2 miligramos y los médicos tratantes indicaron una aplicación mensual por el término de dos años que debió comenzar en noviembre pasado.

El abogado defensor del paciente, Gabriel Cartagena, dijo a El País que la fundamentación en primera instancia esgrimida por la jueza local de amparar la no entrega de la medicación, se basó en que el paciente es un jubilado que percibe 120.000 por mes y no interpretó que le demandaba para su compra una inversión de un 25% de su salario.

"Basado en el Art. 44 de la Constitución sobre ordenanzas de derecho internacional y economía, el Tribunal de Apelaciones de 2º Turno dio la razón a mi cliente y determinó que el Fondo Nacional de Recursos es quien debe suministrar el Bortezomib al paciente porque es un asociado al Sistema Nacional de Salud", dijo Cartagena.

Asimismo indicó que el propio ministro de Salud, Jorge Basso, sostuvo ante la apelación que interpuso el jubilado que no correspondía hacer entrega de esa medicina.

LUIS PÉREZ / SALTO

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