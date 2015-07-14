Jueza procesó con prisión a tres por muerte de mujer en Maldonado

La magistrada Rossana Martínez envió a prisión al autor del crimen, a un cómplice del asesino y al reducidor de los efectos robados.

La jueza Rossana Martínez remitió a la cárcel de Las Rosas a tres sujetos por la muerte de María Celia Zevallos, ocurrida el pasado viernes en una casa del barrio Scalone de Maldonado.

La fiscal Adriana Arenas pidió el procesamiento del autor del crimen, Diego Manuel Moreno Arostegui, oriental de 39 años por un delito de homicidio muy especialmente agravado.

La titular del ministerio público entendió que el cocinero ultimó a la mujer para ocultar otro delito que había cometido como el robo de una garrafa de supergás de trece kilos y luego dos puertas del interior de la vivienda de la víctima.

El inciso 4º del artículo 312 del Código Penal establece una pena mínima de 15 y una máxima de 30 años para estos casos.

El compinche del cocinero, Ezequiel Eduardo Rodríguez de 42 años marchó a prisión imputado de dos delitos de hurto especialmente agravado. Rodríguez aguardaba afuera de la vivienda y luego ayudó al cocinero a vender las puertas y las garrafas.

El reducidor de los efectos, propietario de un local de compraventa del barrio, identificado como D.M.F.H, oriental de 54 años, fue procesado sin prisión por el delito de receptación especialmente agravado.



Reconstrucción del homicidio de María Celia Zevallos. Foto: Ricardo Figueredo

FALLO JUDICIALMARCELO GALLARDO