Jueza cita a cinco personas la semana que viene por el caso Lola

La magistrada pretende reconstruir los días de la joven en Valizas, desde que llegó hasta el momento en que fue asesinada en ese balneario rochense.

La jueza Silvia Urioste citará durante la próxima semana a otras cinco personas con el objetivo de reconstruir los días de la adolescente Lola Chomnalez desde que llegó a Valizas, hasta el asesinato cometido el 28 de diciembre.

Según dijeron fuentes del caso, a pedido de la fiscal Gabriela Sierra, la jueza realizará las citaciones a partir del miércoles. Además, se espera que Policía Científica entregue el perfil criminológico del posible o posibles autores del crimen.

Por otro lado, Urioste dejó hoy en libertad a una persona que había sido detenida sobre las 7 de la mañana en el Chuy y conducida al juzgado de Rocha para declarar por el homicidio Lola Luna Chomnalez.

La peor de las hipótesis que manejan los investigadores del asesinato de la joven argentina es que el culpable sea extranjero y ya haya dejado el país. Así lo advirtió ayer el director nacional de la Policía, Julio Guarteche.

Un informe del médico forense Guido Berro entregado a la Justicia señaló que por la forma en que la asesinaron, debió ser una mujer o un adolescente, o varios, según consignó El Observador.

Con ese elemento la indagatoria se centra en el entorno cercano de la familia de la madrina de Lola. Y se investiga si los hechos que derivaron en la muerte guardan relación con el consumo de marihuana. Aunque tampoco se descarta que el móvil haya sido un robo común.



Lola Chomnalez.

INVESTIGACIÓN EN ROCHA