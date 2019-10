Vecinos critican investigación pericial en el asesinato de Luciana Bentancur

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El viento que soplaba en la calle hizo que se despegaran algunas de las letras de la pancarta que decía “Justicia”. Pero el otro cartel que varias personas sostenían frente a la fiscalía de Canelones estaba intacto. Era el que decía “Todos por Luciana”.

Fueron más de 40 los vecinos que se movilizaron desde Castellanos hasta la ciudad de Canelones para entregarle una carta a la fiscal Alicia Schiappacasse, a cargo de la investigación del crimen de Luciana Bentancur, la odontóloga de 35 años que fue asesinada de 49 puñaladas dentro de su consultorio en los primeros días de septiembre.

Los vecinos se pararon en la calle donde está ubicado el despacho de la fiscal y, mientras esperaban su llegada, fueron entregando un folleto a cada auto que pasaba por el lugar. En ese papel estaba impreso el número del servicio de línea del Ministerio del Interior, 0800 5000, acompañado de un pedido de colaboración para aportar alguna información que pueda ayudar a esclarecer el caso. Los vecinos esperaron unos 30 minutos en silencio, pero hablando a través de las pancartas y los folletos, hasta que llegó la fiscal.



“Yo si tengo pruebas voy a llevar a el o los responsables a formalizarlos. Falta tener elementos de prueba suficientes”, le comentó Schiappacasse a una vecina que le pedía explicaciones de por qué aún no había ningún detenido por el homicidio. En rueda de prensa la fiscal dijo que “se sigue investigando y trabajando como el primer día” y que “se decretó la reserva (del caso) porque así fue solicitada a la autoridad judicial”. “No podemos dar mayores datos”, agregó. Esto, explicó la fiscal, “es para preservar la prueba que hay, todas las medidas que se han tomado y las medidas que se seguirán tomando y es una manera de que eso no trascienda porque puede entorpecer las líneas de investigación que se tienen”. “Se está trabajando firme y con mucha tenacidad y es nuestro mayor deseo que esto se aclare a la brevedad”, agregó. Por otro lado, Schiappacasse sostuvo que se siguen “recabando testimonio de diferentes personas”.



Luego de entregarle la carta a la fiscal, algunos vecinos pasaron a su despacho y salieron luego de unos 30 minutos. “Nos concentramos en este lugar porque no solo necesitamos respuestas, también nacen en nosotros una cantidad de interrogantes y esperamos puedan dilucidarlas en el menor tiempo posible”, dice el primer párrafo de la misiva.

Movilización de vecinos de Castellanos por el crimen de Luciana Bentancur. Foto: Fernando Ponzetto

Además, cuestionan que cuando los oficiales fueron al consultorio de Luciana “no usaron trajes especiales para no contaminar la escena del crimen”. “Muchas personas ingresaron al lugar (ya sean policías, investigadores o cualquier autoridad que llegó hasta la zona delimitada por ellos mismos), sin los recaudos necesarios para actuar según nuestra humilde percepción dada la gravedad del hecho”, agregan.



Por otra parte le preguntan a la fiscal “por qué el auto (de Luciana) no fue detenido, estudiado y analizado desde el primer momento”. Los vecinos también entienden que el vallado policial para preservar la escena del crimen “fue liberado a las pocas horas quedando la casa sin custodia policial e incluso permitiendo el ingreso a cualquier persona”.



En la carta los vecinos de Luciana expresaron que “hay un pueblo que no va a descansar hasta que se resuelva tan brutal asesinato”. “Como cualquier persona que habita este país tenemos el derecho de pedir justicia y las autoridades la obligación de brindarla”, finaliza el mensaje.

Denuncia anónima.

Pasó casi un mes y medio desde que Luciana fue encontrada muerta dentro de su consultorio y aún no hay ningún detenido por el crimen. Pero la semana pasada la fiscalía empezó a trabajar sobre una denuncia anónima que fue recibida a través de una línea telefónica del Ministerio del Interior. Schiappacasse había dicho a El País que se está corroborando que la misma sea “seria” y “veraz”. En concreto, el mensaje recibido a través de la línea ministerial “señala a una persona” como “probable autor” del crimen, había indicado la fiscal.



Fuentes policiales señalaron a El País que es frecuente recibir este tipo de denuncias anónimas cuando se trata de un homicidio de estas características, y si bien “todas se chequean” es “difícil que puedan aportar algo nuevo”. “No hubo mucha avance en cuanto a los resultados”, dijeron los informantes.