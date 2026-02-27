Tribunal de Apelaciones definirá si prescribió el caso Cendoya: el juez de la causa entiende que no

El Tribunal de Apelaciones de 3er Turno tiene a estudio un recurso presentado por la defensa del exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec), Nicolás Cendoya. Sus abogados entienden que la causa prescribió y el proceso debe ser clausurado, pero esto fue negado en primera instancia por el juez del caso, Emilio Baccelli, quien en diciembre fundamentó que la causa debe seguir, según consta en el fallo al que accedió El País. Ahora, deberá definir el tribunal.

La defensa de Cendoya presentó el pedido de prescripción en octubre del año pasado. En un escrito —del que en ese momento dio cuenta El Observador— dieron sus diferentes argumentos técnicos por los que entendían que el juez debía concederles el cierre de la causa. Principalmente, sostuvieron que hace más de dos años la Fiscalía presentó demanda acusatoria y pidió 22 meses de pena para Cendoya, lo que, en aplicación de la normativa, significa que el plazo de prescripción del delito es de cuatro años. A su vez, recordaron que aunque el Código del Proceso Penal establece que la prescripción se interrumpe con la imputación (es decir, que luego de la imputación el plazo de prescripción no sigue corriendo), esto no significa que la causa pueda permanecer abierta para siempre.

Además, hay otro artículo (el 120 del Código Penal) que establece que en este tipo de delitos la prescripción se interrumpe ya desde la interposición de la denuncia. Cendoya fue denunciado en 2020 y hace aproximadamente dos años que se encuentra en una etapa intermedia previa al juicio oral en la que se debate qué pruebas ingresarán al juicio. Por lo que, si el plazo de prescripción fuera de cuatro años, ya estaría prescripto, argumentaron los abogados Diego Camaño y Rodrigo Martínez.

Sin embargo, Baccelli le dio la razón a la Fiscalía que encabeza Diego Pérez. El juez entendió que el artículo que invocó la defensa para fijar el plazo de prescripción en cuatro años no es el que corresponde aplicar en este tipo de casos y, para él, el delito prescribiría a los 10 años. Resaltó que la imputación suspende el plazo de prescripción. El primer delito que se le atribuye a Cendoya ocurrió en 2015, pero fue imputado en 2022, antes de que se cumpliera la década, enfatizó.

Aparte, citando el artículo 120 del Código Penal, explicó que vuelve a correr el plazo de prescripción si el proceso se "paraliza". Sin embargo, enfatizó, esta causa nunca se paralizó dado que desde su imputación en 2022, el proceso siguió avanzando normalmente.

El Tribunal que volverá a resolver sobre el tema está compuesto por los ministros Julio Olivera, Pedro Salazar y José María Gómez.

¿Por qué sería enjuiciado Cendoya?

El fiscal Diego Pérez pidió, en mayo de 2023, que Cendoya fuera condenado a pagar una multa de casi $4 millones y una pena de 22 meses de prisión. Le atribuyó tres hechos que, sostiene, fueron delictivos. Uno de ellos refiere a la devolución de un equipo incautado a la radio Palmitas de Soriano sin ninguna causa aparente. Otra refiere a la situación de Radio Bemba. De acuerdo al fiscal, Cendoya decidió que no fuera inspeccionada pese a que sabía que había irregularidades. El tercer hecho está vinculado a un expediente destruido por otro funcionario. El fiscal asegura que Cendoya actuó en forma irregular y quiso evitar que haya una investigación transparente.