Presentan recurso de inconstitucionalidad que podría detener investigación por la megacausa de Ancap

La defensa de los imputados por la causa de la megacausa de Ancap, Juan Gómez y Germán Riet, presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el delito de abuso de funciones por el que el fiscal Luis Pacheco los acusó, informó Telenoche.

Este recurso podría retrasar o frenar toda la causa hasta que la Suprema Corte de Justicia falle al respecto.

“Toda la doctrina entiende que es un delito inconstitucional, un delito con la base muy abierta, abarca mucha cosa y vulnera ciertos principios elementales, por lo que entendimos que no lo podíamos dejar pasar”, indicó el abogado Pablo Barreiro a Telenoche.



El delito de abuso de funciones previsto en el artículo 162 del Código Penal, como el mismo fiscal indicó durante una rueda de prensa, ha generado polémica en diversas ocasiones pero al momento no fue derogado y continúa vigente.



Uno de los argumentos que expone el oficialismo es que el delito “es muy amplio” e incluso el presidente Tabaré Vázquez, opinó que “necesita ajustes”. La oposición por su parte en septiembre del año pasado había considerado que no era momento de derogarlo ya que era una de los delitos por los que se podía acusar a Raúl Sendic, como finalmente sucedió.

De los nueve acusados por la megacausa, ocho de ellos fueron por el delito de abuso de funciones y por tanto, para Barreiro, presentar el recurso de inconstitucionalidad “teóricamente debería detener todo el proceso” ya que “el 90% de expediente” es por este delito.



La jueza del caso, Beatriz Larrieu, informó al medio que ahora se deberá determinar si el recurso se presenta por estos dos casos o unificado al resto, lo que detendría el proceso hasta que la SCJ se expida. La decisión será tomada luego de Semana de Turismo.