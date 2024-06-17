Piden 26 años de cárcel por femicidio para hombre imputado por muerte de su pareja en Parque Posadas en 2022

Redacción El País

El fiscal de Violencia Doméstica y Violencia basada en género de segundo turno, Luis Pacheco, solicitó 26 años de prisión por femicidio, para un hombre que en 2022 fue imputado por dos delitos de homicidio por la muerte de su pareja. La víctima cayó del octavo piso de una de las torres del complejo Parque Posadas.

Según informaron fuentes fiscales y desde la defensa del imputado a El País, el caso irá a juicio oral tras la acusación de Pacheco. Los delitos de homicidio que se le imputaron en 2022 fueron uno especialmente agravado por haberse cometido en presencia de los hijos menores y el segundo, muy especialmente agravado por femicidio.

La víctima tenía 44 años y era poseedora de antecedentes penales. Entre la pareja había un antecedente por violencia doméstica de 2021.

El hombre, también de 44 años, estaba en estado de ebriedad durante el hecho. Desde la defensa informaron a El País que planteaban que el caso sea considerado por "violencia doméstica agravada" y quitar la imputación de femicidio.