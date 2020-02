Pareja de Pablo Da Silveira niega vinculación con empresas de Odebrecht

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La audiencia sobre el control de detención de la contadora Maya Cikurel empezó ayer a las 9.30 de la mañana. Ni la jueza María Helena Mainard ni el fiscal Ricardo Lackner sabían que la profesional era pareja desde hace seis meses del ministro de Educación del gobierno electo, Pablo da Silveira. En el transcurso de la audiencia, la defensa de Cikurel reveló dicho vínculo.

La contadora fue detenida a las 10.30 horas del miércoles 19 en Colonia cuando viajaba con Da Silveira rumbo a Buenos Aires. Cuando la contadora realizaba los trámites en Migraciones saltó que había una alerta roja de Interpol en el marco de una investigación por el caso Odebrecht realizada en Panamá. Una fuente judicial dijo a El País que la orden de detención emitida por el Ministerio Público de Panamá era apenas una minuta. Señalaba que Cikurel era investigada por un supuesto lavado de activos a través de empresas uruguayas y la multinacional Odebrecht.



La orden de Interpol solicitaba su arresto administrativo. Tras cumplirse el arresto, la Justicia panameña deberá enviar el pedido de extradición de Cikurel. “El alerta rojo de Interpol son cuatro líneas. Hay empresas uruguayas mencionadas”, agregó la fuente.

Según dijo Interpol a El País, Cikurel está “acusada de un delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, con una pena máxima de 12 años de penitenciaría”. Al mediodía de ayer, el diario El Observador consignó que Cikurel estaba relacionada con empresas controladas por Odebrecht y agregó que desde esas firmas se realizaron “transacciones hacia Luis Enrique Martinelli Linares y Ricardo Martinelli Linares”, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli Berrocal. Los dos hijos del expresidente panameño son imputados por recibir sobornos de la constructora brasileña.



Según el diario, las empresas vinculadas con Odebrecht son Kleinfeld Services Ltd, Baxley Assets, Hadar Assets, Research Engineering and Development, Sherkson International SA, todas “inscriptas en Uruguay” y desde las que la constructora multinacional transfirió dinero “para realizar pagos ilícitos” a cambio de obras.



"Nada que ver".

En el correr de la audiencia de control de detención de ayer, la defensa de Cikurel comenzó a tratar el tema de fondo, agregando que su cliente dijo que no tenía nada que ver ni vinculación con dichas empresas.



Y señaló que la orden de captura de Interpol no era más que una hoja sin fundamento alguno sobre la detención.



La defensa también planteó una serie de hipótesis sobre el caso, entre ellas explicó que en Uruguay ya había un expediente sobre Odebrecht donde la contadora había declarado como indagada.



Según el abogado defensor, Cikurel tiene cuatro hijos y está establecida en Uruguay.

La jueza Mainard opinó que las cuestiones de fondo iban a ser analizadas cuando llegara la extradición de Panamá si este trámite se concreta y explicó que la audiencia de ayer era solo para tratar los aspectos formales de la detención de Maya Cikurel.



La defensa coincidió con la magistrada. No obstante, planteó que en caso de que la jueza dispusiera el arresto administrativo, su cliente no fuera derivada a un establecimiento penitenciario y sí bajo un régimen de prisión domiciliaria. El fiscal Lackner no puso objeciones.

Odebrecht. Foto: Wikipedia

La causa Odebrecht en Panamá tiene ocho años. Ese fue otro dato que llevó a la jueza a hacer lugar al pedido de la defensa de que se otorgara a Cikurel la prisión domiciliaria por un plazo de 60 días a la espera del pedido de extradición.



Mainard también hizo lugar a una serie de peticiones de la Fiscalía vinculadas a la causa. No trascendió el contenido de esas medidas.



En varias ocasiones, Mainard explicó en la audiencia que esas medidas no pueden ser públicas porque se vinculan al relacionamiento entre dos estados que firmaron tratados de colaboración judicial.