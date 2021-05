Operación Océano: niegan detector de mentiras para víctima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes





La jueza Beatriz Larrieu rechazó el jueves 13 el pedido de la defensa de unos de los imputados en la Operación Océano. Este quería que se utilice un detector de mentiras cuando la principal víctima de la causa declare en forma anticipada.

El 22 de abril de este año, el abogado Rafael Silva, defensor de uno de los 32 procesados en el caso, pidió a Larrieu que autorice la conexión de la víctima a un polígrafo.



Silva fundamentó su solicitud señalando que la víctima falta a la verdad “incalculables veces” y “cambia” el contenido de la declaración durante la investigación.

Según el penalista, la empresa uruguaya “Polígrafo en Uruguay” brinda dicho servicio, a cargo del ex médico forense del Poder Judicial y perito Guillermo López, conectando el detector de mentiras a la víctima y supervisando sus signos vitales en todo momento durante el interrogatorio.



La defensa de la damnificada se opuso a esa medida. Además de considerarla “inadmisible”, la defensa dijo que es otro intento de desacreditar de antemano el testimonio de la víctima. Y agregó que la presencia de la víctima en el proceso es voluntaria, lo cual impide que la Justicia la obligue a someterse a un detector de mentiras.

La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, también se opuso a la solicitud de la defensa del imputado manifestando, entre otros argumentos, que el Código de Proceso Penal no establece que los testimonios puedan recibirse mediante colocación de un polígrafo.



Advirtió que se trata de la declaración de una víctima de violencia de género, por lo cual cualquier medio que altere su declaración va en contra de las normas de protección a este tipo de testigos.



Viera recordó que “no son fiables” los resultados obtenidos mediante el sometimiento a polígrafo a aquellas personas que declaran en un juzgado.



En su fallo, la jueza rechazó la petición del defensor compartiendo argumentos de la fiscal y de la defensa de la víctima.

Según Larrieu, el polígrafo o “detector de mentiras” es un instrumento de medición utilizado para el registro de respuestas fisiológicas generadas en la persona que declara en un juzgado, frente a determinadas preguntas que se realizan durante el interrogatorio. “Ampliamente difundido a través del cine y la televisión, su utilización no tiene a la fecha validación científica”, dijo la magistrada. Y agregó que las reacciones fisiológicas de los declarantes pueden deberse a su estado de ansiedad y no necesariamente a que esté mintiendo.

“Si bien, como señala la defensa, el empleo (del polígrafo) no está prohibido por las leyes uruguayas, entiende esta jueza que dado que su fiabilidad no alcanza reconocimiento científico, no puede ser empleado en un proceso judicial para determinar la veracidad o no de una declaración”, advirtió.