Operación Océano: abogados defensores quieren indagar sobre encuentros sexuales de principal víctima

Este contenido es exclusivo para nuestros suscriptores.



La flor y nata de los abogados penalistas se reunió en los últimos días para elaborar cerca de 100 preguntas generales que pretenden que la Justicia realice a la principal víctima de la Operación Océano, hoy mayor de edad, en el marco de una declaración anticipada. Posteriormente, cada defensor de los 32 imputados en la causa procurarán realizar preguntas específicas a la joven relacionada con sus clientes imputados por delitos de retribución o promesa de retribución a menores de edad para que cometan actos eróticos.

En una audiencia prevista para hoy en el Palacio de los Tribunales, se analizarán dos temas: la imposibilidad de las defensas de tener acceso a muchos archivos de audios, chats y fotografías de la carpeta investigativa, y la elaboración de un cuestionario único para la víctima para la declaración anticipada que aún no tiene fecha.



La fiscal de Delitos Sexuales, Darviña Viera, considera que en el interrogatorio solo se deberían hacer preguntas generales a la chica y no incluir temas que podrían revictimizarla.



Por ello, la Fiscalía entendió que un psicólogo especializado debía realizar la indagatoria, mientras que las defensas pretenden que la haga un funcionario judicial, ya que la joven es mayor de edad.

El interrogatorio.

Las preguntas de los abogados defensores fueron elaboradas en conjunto en las últimas semanas por la exfiscal y penalista Cecilia Salom, junto con Paul Pereira Schumarman, Santiago Alonso, Alberto Rojas, Eduardo Sasson, Andrés Añasco, Víctor Della Valle, Alejandro y Carlos Balbi, Pablo Donnángelo, Ignacio Durán y Pablo Barreiro.



El interrogatorio de las defensas tiene tres ejes. El primero apunta a que la víctima responda si fue preparada para declarar por la Fiscalía de Delitos Sexuales. Es decir, sobre si fue instruida o no para decir determinadas afirmaciones u omitir hechos.

El segundo eje del cuestionario de los penalistas pretende que la joven conteste sobre sus antecedentes de vida. Por ejemplo, que refiera en la audiencia sobre sus costumbres sexuales y consumo de drogas.



En este capítulo, los penalistas quieren saber si mantuvo relaciones sexuales a cambio de drogas con algunos de los imputados o no.

El tercer tema del interrogatorio general de los abogados apunta a la utilización de cédulas falsas: cómo las obtuvo, si las utilizó en su relacionamiento con adultos, si cobró giros de dinero con ellas y si las usó para ingresar a bailes o a hoteles. Los defensores también buscan conocer si la joven utilizó imágenes de esas cédulas en los chats que mantuvo con algunos de los procesados o para inscribirse en páginas web de citas.



Los abogados pretenden, además, que se realice la ronda general de preguntas a la víctima y luego que la jueza del caso, Beatriz Larrieu, les permita repreguntar ante posibles contradicciones de la joven.

Alegan que hay fallos de la Suprema Corte y normas nacionales e internacionales sobre declaraciones anticipadas de víctimas que amparan repreguntas por parte de la Fiscalía, defensas de los imputados y abogados de las damnificadas.



Ayer trascendió que los abogados defensores plantearon a la jueza que cancele la audiencia de hoy hasta que se defina que pueden tener acceso a la totalidad del expediente.

Más víctimas.

La fiscal Viera expresó que, en el juicio sobre la Operación Océano, se abordará el argumento de las defensas de que los imputados no sabían que las víctimas eran menores de edad, o de que estas presentaron cédulas falsas.



“Ese es uno de los argumentos. La defensa de cada uno de los imputados busca con qué defenderse”, explicó Viera.



En declaraciones al programa “Arriba Gente” de Canal 10, realizadas el viernes 12, la fiscal afirmó que, hasta el momento, hay 20 damnificadas identificadas. “Sabemos que hay alguna otra víctima por ahí, pero por ahora no la hemos podido captar”, agregó.



El 13 de mayo vence el plazo para que la Fiscalía presente la acusación.

Archivos que no se pueden abrir

La Fiscalía pidió ayer a la Justicia que cancelara la audiencia para tratar el acceso a la carpeta investigativa por parte de defensores, porque no se logró una conexión con el Comcar donde se encuentra un imputado. Alegó que si el procesado no asistía a la audiencia, esta podría ser nula. Las penalistas se quejan de que hay archivos de la carpeta que no pueden abrir.