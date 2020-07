"Ojalá Andrés se mejore y diga que no fui yo", declaró detenido por ataque en Ciudad Vieja

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El joven que aparece en las cámaras de videogiliancia de Ciudad Vieja en una bicicleta y con una botella en la mano minutos antes de que Andrés apareciera envuelto en llamas fue detenido ayer y declaró en Fiscalía.

Según indicaron fuentes judiciales a El País el joven de 23 años declaró ante la fiscal de Homicidios de 2° Turno Mirta Morales que conocía a Andrés y que él no tenía nada que ver con lo ocurrido. “Ojalá que Andrés se recupere para decir que no fui yo, porque yo lo quiero a Andrés”, declaró el hombre ante Morales, según indicaron las fuentes. Este joven y principal sospechoso de haber atentado contra la persona en situación de calle en la madrugada del pasado miércoles, fue detenido sobre el mediodía de ayer en el Cerro.

La Policía ya había identificado al joven gracias a las cámaras del Ministerio del Interior que hay en la zona. Desde el miércoles era intensamente buscado por los investigadores de la Zona Operacional I de la Jefatura de Montevideo. El día que ocurrieron los hechos, la Policía allanó una vivienda en Ciudad Vieja en procura de capturarlo, pero en ese momento no fue encontrado.



Luego de un trabajo de investigación de la Policía los efectivos supieron que el sospechoso había huido ese mismo día hacia el Cerro. Fue así que los investigadores lo ubicaron en ese barrio y lo pudieron detener. En la tarde fue conducido a declarar a la Fiscalía General de la Nación.

El abogado penalista Marcos Pacheco, quien lleva adelante la defensa del sospechoso, dijo a El País que la fiscal Morales va a solicitar que se acuse a este persona por un delito de homicidio muy especialmente agravado en grado de tentativa. Esta instancia judicial, indicaron fuentes de la Fiscalía a El País, será hoy a partir de las 8:30.

Pacheco indicó a El País que Morales “pidió la formalización para mañana (hoy) por un delito de tentativa de homicidio muy especialmente agravado”. “De todas formas no surge el motivo (del atentado) ni existe una filmación que indique que él le prendió fuego”, indicó el penalista.



Según indicaron las fuentes el detenido dijo ante la fiscal Morales que él estaba andando en bicicleta por Ciudad Vieja y que en determinado momento paró a comprar una cerveza en un kiosco. Todo ese recorrido está registrado en las cámaras de la zona. Luego de ese momento, indicó que con una botella en la mano y otra en el manubrio se le cayó el celular al piso. Cuando esto sucede frenó la marcha de la bicicleta y se agachó para recoger el celular. Ya con el teléfono en mano le envió un mensaje a un amigo. Luego de eso, agregó, encendió un cigarrillo, lo tiró y siguió su rumbo sin notar nada extraño. La fiscal Morales, indicaron las fuentes, le preguntó al detenido si no sintió ningún olor a quemado luego de tirar el cigarrillo y él contestó que no, que se enteró de todo lo que había pasado al día siguiente.

Consultado por El País su abogado dijo que el decidió huir de Ciudad Vieja cuando se viralizaron fotos suyas las en redes sociales y al saberse buscado por la Policía. Ese mismo día, dijeron las fuentes, él se comunicó con un sobrino de Andrés y le dijo “si tengo que pagar por haber tirado un cigarro por imprudente lo tengo que pagar, pero yo lo único que hice fue tirar un cigarro. No manipulé nafta, ni ningún combustible”.



De todas maneras, indicaron las fuentes, la fiscal Morales tiene la convicción de que este joven fue quién atentó contra Andrés. Hoy pedirá el inicio de la investigación penal contra esta persona de 23 años y con un antecedente por receptación en mayo de 2017.

Durante la declaratoria el joven indicó que conoce a Andrés de toda la vida y que en varias ocasiones lo ayudaba dándole ropa o alimentos. El defensor Pacheco, consultado por si se opondrá al pedido de formalización de Morales indicó: “la defensa se opone rotundamente al pedido de la Fiscalía y más a un delito de homicidio en grado de tentativa ya que no existe ningún móvil (motivo del ataque)”.

Andrés aún se encuentra internado en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque) y su estado es delicado. A raíz de este hecho que se investiga, resultó con un 31% de quemaduras en todo su cuerpo.