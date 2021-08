Nicolás Cendoya: Tribunal de Apelaciones descarta la nulidad del caso

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un Tribunal de Apelaciones resolvió ayer no hacer lugar a un pedido de nulidad presentado por la defensa del exdirector de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación (Ursec) en el gobierno del Frente Amplio, Nicolás Cendoya.

Luego de que fiscal Diego Pérez pidiera la formalización de Cendoya por tres delitos de abuso de funciones en régimen de reiteración real en calidad de autor -y que también solicitara la formalización de Gabriel Lombide, expresidente del mismo organismo, a quien se le ha investigado por abuso de funciones -, la defensa del exjerarca presentó un escrito por “incompetencia de la sede”. Lombide y otros actores involucrados al caso solicitaron lo mismo.



En definitiva, lo que los abogados de Cendoya y compañía advirtieron es que los juzgados especializados en Crimen Organizado no tenían competencia para juzgarlo, pues en el caso de los delitos contra la Administración Pública se establece que esta sede tendrá participación solo en los “asuntos cuyo monto real o estimado fuera superior a US$ 20.000”, lo que en este caso no puede llegar a determinarse, según sostienen los defensores.



Los tres delitos que el fiscal advierte fueron cometidos por Cendoya son: la destrucción de documentos de la Ursec, la habilitación irregular de una radio de Soriano (Palmitas FM) y el haber entregado los permisos para otra radio en Salto, la cual operaba con una potencia mayor a la que había sido tramitada ante el organismo (estas dos últimas situaciones implican un abuso de funciones).



El fallo del Tribunal de Apelaciones del 1er Turno, en tanto, señala que “se considera que el planteo de formalización iniciado y la resolución que lo tuvo por presentado, disponiendo la convocatoria a audiencia, no rebasa el ámbito de competencia del Juzgado de Crimen Organizado”. Esto sostuvo que es así puesto que los “juzgados especializados en Crimen Organizado como los juzgados del fuero Penal Común, entendían en la misma materia, la penal”.



Y agrega que: “La incompetencia absoluta enfrenta a la materia penal con la no penal”. Es decir, como se trata de dos juzgados penales los que podían haber recibido la causa, la incompatibilidad no es posible y por tanto no hay razón para que se declare la nulidad.



Cendoya afirmó en el Parlamento que su gestión fue “absolutamente transparente”. Él había sido elegido por el Frente Amplio para ocupar un cargo de dirección en representación de la oposición, lo que se descartó tras las denuncias.