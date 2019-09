Quién es Martín Mutio, el empresario formalizado por el embarque de cocaína

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El empresario Martín Mutio, de 32 años de edad, es el único imputado por la mayor operación de narcotráfico detectada hasta el momento: un envió a Hamburgo (Alemania) de 4,5 toneladas de cocaína, valuadas en unos US$ 200 millones. Pero detrás de este golpe hay varias empresas, vínculos con políticos y negocios vinculados a la marihuana.

Mutio, quien ahora está bajo prisión preventiva por 120 días mientras avanza la investigación, es un joven empresario proveniente de una familia de bodegueros uruguayos (Bodega Santa Rosa), pero también tiene raíces argentinas. Su familia por parte de su madre aparece vinculada con HAFDASA, empresa pionera en la primera mitad del siglo XX en la fabricación de vehículos y armas.

En el año 2011 fundó en Uruguay la empresa GCM Global, una compañía de comercio internacional. En 2015 resultó procesado sin prisión por falsificación de documento y estafa por esa empresa. En 2013, en una entrevista con El País, Mutio declaró que la empresa pasaría de tener "15 empleados a 400" en cuestión de cuatro años. "Movemos carne de Nicaragua a San Petersburgo, o leche en polvo de Australia a Egipto", señaló y recalcó que "nadie hace esto en Uruguay".



Para el embarque de cocaína, Mutio creó la empresa exportadora CSA, y para esta usó un director (G.R.) y un accionista principal (N.O), ambos

titulares ficticios, según consignó Fiscalía. Según declaró Mutio, esto lo hizo así por "encontrarse embargado por mantener deudas con todos los bancos de plaza". Pero según Fiscalía esta "situación económica no se condice con el hecho de que el mismo posea cinco empresas más (L.S.A., L C, M S.A., A y T SRL), así como cuentas en Estados Unidos y España.

En 2012, con la legalización de la marihuana en Uruguay, pasó a asesorar a Cosentina, una empresa que produce yerba con cannabis, de hecho se presentaba como “asesor de cannabis industrial”.

"Mi familia es blanca de toda la vida. Yo te juro que no puedo creer cómo el MPP tiene la capacidad de trabajo que tienen y el compromiso con Uruguay de desarrollar algo para que quede para generaciones de más abajo… Estoy más que agradecido por el apoyo que tuve del MPP", dijo en Radio Cooperativa (770 AM) en un programa que se emite en Youtube. Ayer se bajaron los videos, pero el periodista Leonardo Sarro los capturó en su cuenta de Twitter.

"No fue nada fácil. Gracias a Julio Battistoni, Sebastián Sabini, Marlene Sica y Raquel Rosa pudimos sacar el primer producto uruguayo de yerba con cannabis, añadió allí-

En su cuenta de Facebook también se lo vio promocionando posteos del MPP en el marco de la presente campaña electoral. También compartió posteos de la cuenta de Facebook del MPP y del diputado Sebastián Sabini.



La cuenta de Facebook, muestra que tenía vínculos con adherentes y dirigentes del Frente Amplio, la mayor parte de ellos integrantes del MPP.



Sin embargo, el MPP se desligó ayer del imputado por megatráfico de cocaína a Europa. Los diputados Sabini y Battistoni dijeron que el único imputado por la operación de narcotráfico no integra el sector.