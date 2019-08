Madre del bebé muerto: "No debí dejarlos solos, pero no tenía un peso"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Natalie R., una meretriz de 28 años que mantiene sola a cuatro hijos en Ciudad del Plata, relató en la Fiscalía los pormenores que la obligaron a salir de su casa en la “Noche de la Nostalgia”, el sábado 24.

Fiscal de Libertad, Flavia Cedrez: ¿Qué determinó que saliera de su casa?



Natalie: Yo no tenía que haberlos dejado solos. Pero lo hice porque no tenía dinero.



Fiscal Cedrez: Relate lo que ocurrió esa noche.



Natalie: Yo dudaba en ir o no ir. Me ofrecieron un buen dinero. Entonces mi hija de 12 años me dijo que fuera que ella se quedaba cuidando a sus hermanos. Por eso fui.

Tanto en la Fiscalía como en la audiencia en el Juzgado de Familia, Natalie lloró en varias ocasiones. Y dejó entrever que no había tenido más opción que acompañar al hombre que la había contratado a cambio de servicios sexuales y acompañamiento en boliches de Montevideo. La meretriz salió de su casa junto con una amiga, también trabajadora sexual, cerca de las 23:00 horas del sábado 24. A las 3:00 horas del domingo 25, envió un mensaje de texto a su hija de 12 años para preguntarle si estaba todo bien. La hija le respondió que sí.



Cerca de las 5.00 de la mañana de ese día, la hija se levantó para cambiar a su hermano más pequeño. Lo notó frío.

La menor percibió que algo malo ocurría y salió corriendo hacia el exterior de la vivienda para pedir ayuda a una pareja de vecinos. Los adultos declararon que trataron de reanimar al bebé y luego lo llevaron al hospital de Ciudad del Plata. Allí los médicos constataron que el bebé había muerto. A las 6:00 AM, la Seccional recibió la información de que el infante había fallecido de parte del vecino que lo auxilió. La madre llegó a su casa dos horas más tarde.



En una rueda de prensa realizada al finalizar la audiencia judicial, la fiscal Cedrez dijo que ha habido muchas versiones inexactas sobre lo ocurrido. “Estamos ante una tragedia familiar. No hay vinculación entre la muerte del bebé y la salida de la madre”, expresó.



Según el dictamen forense, el cuerpo del niño carecía de signos de violencia. Es decir, falleció de muerte natural.



Cedrez dijo que también se descartó que la madre retornó a su vivienda en estado de ebriedad. “El examen de espirometría señaló que había bebido alcohol pero muy poco”, explicó.

Dolor.

El único apoyo con que cuenta Natalie para sustentar a su familia es una tarjeta del Ministerio de Desarrollo Social. Los padres de los cuatro niños no la ayudan en su manutención.



En una audiencia judicial, la defensora pública, Claudia Balliero, le preguntó a una de las exparejas de Natalie si le pasaba alguna pensión alimenticia. El hombre contestó: “La ayudo cuando necesita”.



Balliero replicó: “Pero su hija precisa todos los meses que se le cubra sus necesidades. No solo cuando la madre le solicita”. El hombre calló.



La fiscal Cedrez y Balliero llegaron a un acuerdo de un juicio abreviado tras constatar que la meretriz era primaria absoluta y todos sus hijos iban a la escuela y tenían los controles médicos. Tras el acuerdo entre Fiscalía y la Defensoría Pública, la jueza Marcela López condenó a Natalie por omisión de los deberes inherentes a la patria potestad a ocho meses de libertad vigilada. Y deberá fijar domicilio, permitir atención psicológica para toda la familia, que el INAU realice un seguimiento estricto de los menores y no dejarlos solos otra vez.